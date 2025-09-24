24 de septiembre de 2025 Inicio
El ex River que liquidó a Ricardo Gareca: "A mí me ponía..."

El delantero apuntó contra el entrenador argentino por el bajo nivel en las Eliminatorias. También confesó su meta de llegar en forma al Mundial 2030.

La eliminación de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas abrió un fuerte debate sobre el rendimiento del equipo y, en particular, sobre las decisiones de Ricardo Gareca. Entre las voces más críticas apareció la de Alexis Sánchez, histórico referente de la Roja y ex delantero de River.

En el Monumetal, River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras
River va por la heroica a San Pablo: Gallardo apuesta por el cambio de esquema

El delantero no dudó en señalar al entrenador argentino como uno de los responsables de la floja campaña. Según explicó, los planteos tácticos y la manera en que fue utilizado dentro de la cancha afectaron tanto a su rendimiento personal como al desempeño colectivo del plantel.

En declaraciones a la prensa, Sánchez fue contundente: “Las decisiones de los entrenadores provocaron esto. A mí me ponían de 6 y esa no era mi posición”. De esta forma, dejó en claro su malestar con la conducción de Gareca, marcando un quiebre en la relación entre el jugador y el DT.

Más allá de la eliminación, el ex River sorprendió al expresar su deseo de llegar en condiciones al Mundial 2030, que se jugará en Sudamérica. Con 42 años para esa fecha, su objetivo es seguir compitiendo y soñar con disputar una nueva Copa del Mundo.

Alexis sanchez

El paso de Alexis Sánchez por River

Alexis Sánchez vistió la camiseta de River durante la temporada 2007/2008, en lo que fue una de sus primeras experiencias en el fútbol internacional. Bajo la conducción de Diego Simeone, el delantero chileno jugó un total de 23 partidos en torneos locales, en los que convirtió 4 goles y dio 3 asistencias.

A nivel internacional también tuvo participación, con 8 encuentros disputados en competiciones continentales, aunque sin poder marcar ni asistir. En el balance total, su paso por Núñez dejó 31 presencias oficiales, con 4 tantos, convirtiéndose en una de las grandes promesas sudamericanas de aquella época.

Alexis Sánchez en River

Si bien su estadía fue corta, alcanzó para demostrar su talento y llamar la atención de grandes clubes europeos, lo que finalmente impulsó su carrera hacia una trayectoria de élite en el Viejo Continente.

