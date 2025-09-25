25 de septiembre de 2025 Inicio
Fin de las "retenciones cero": qué alícuota vuelve a pagar cada grano

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el fin del esquema tras haber alcanzado en tan solo tres días el tope de u$s7.000 millones que había impuesto el Gobierno.

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el fin del esquema de "retenciones cero" para las exportaciones del sector agropecuario, ya que alcanzaron en tan solo tres días el tope de u$s7.000 millones que había impuesto el Gobierno a través del Decreto 682/2025. Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio, por lo que regresan las alícuotas previas de la semana pasada.

Así, el esquema de retenciones cero, que estaba previsto hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo, finalizó de manera anticipada.

"Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", comunicó ARCA.

El Decreto 682/2025 establecía en 0% las retenciones a los principales granos y subproductos hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se anoten ventas al exterior por u$s7.000 millones, lo que ocurra primero.

El anexo al decreto incluía productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, no sólo en granos sino también en gran parte de sus productos agroindustriales, incluyendo harina y pellets de soja y girasol, aceites de soja y girasol, biodiesel, harina de trigo, malta, entre otros. Posteriormente, el Decreto 685/2025 extendió la medida a productos cárnicos.

Volvieron las retenciones: de cuánto es la alícuota para granos tras alcanzar el cupo que estableció el Gobierno

El regreso al esquema anterior implica que cada producto volverá a tributar los siguientes porcentajes:

  • Soja: 26%.
  • Harina, pellets y otros subproductos de soja: 24,5%.
  • Aceite de soja: 24,5%.
  • Maíz: 9,5%.
  • Sorgo: 9,5%.
  • Trigo: 12%.
  • Girasol: entre 4% y 5% según el producto.
  • Aceite de girasol: 4%.
  • Cebada forrajera: 9,5%.
  • Carne vacuna y aviar: 5%.
  • Harina de trigo y malta: 5%.

Este esquema vuelve a aplicarse de forma inmediata a todas las DJVE que se registren desde ahora en adelante, lo que marca un nuevo escenario para el sector agroexportador y para el mercado de granos.

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias

La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (Sagyp) afirmó que las exportaciones del sector agropecuario tuvieron un récord histórico, luego de que el Gobierno anunciara la quita de las retenciones a los granos y a la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

La Sagyp confirmó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior equivalieron a 11,47 millones de toneladas, tasadas en u$s4.181 millones. El 80% representó soja, aceite de soja y subproductos de soja, en tanto que el 20% restante significaron envíos de trigo pan y aceite de girasol.

Las exportaciones superaron el récord anterior del 31 de agosto de 2018, ya que este miércoles se duplicó la cantidad.

En este marco, según consignó Ámbito, la consultora 1816 marcó que "en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas". Además, destacó el rol del respaldo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al de Javier Milei, que lleva a un "cambio fenomenal en las condiciones de mercado".

