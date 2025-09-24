24 de septiembre de 2025 Inicio
Jugó en Europa y aseguró que volvería del retiro para ponerse la camiseta de Boca otra vez: no es Carlos Tevez

El ex delantero no descartó volver a ponerse la azul y oro. En una entrevista dijo que lo haría solo si lo llama el presidente del club.

Una confesión inesperada que sorprendió a los fanáticos.

Mauro Zárate sorprendió a los hinchas con una declaración que generó revuelo en el mundo Boca. A pesar de haber colgado los botines en 2024, el delantero dejó abierta la puerta a un regreso si se diera una condición muy particular: recibir el llamado de Juan Román Riquelme.

El ex atacante del club de la Ribera, con pasado en equipos de Europa y Sudamérica, se había despedido de la actividad profesional luego de un último paso por Danubio de Uruguay. Sin embargo, en los últimos días confesó que estaría dispuesto a cambiar su decisión para volver a vestir la camiseta azul y oro.

Lejos de los entrenamientos, Zárate se mantuvo ligado al deporte a través de proyectos alternativos. Participó en la Copa Potrero y lanzó junto al streamer Markito Navaja un nuevo torneo denominado El Infierno, donde los partidos se juegan en formato uno contra uno con arquero. Fue en ese contexto donde dejó la frase que encendió la ilusión de los hinchas xeneizes.

“Si me llama Román…”, dijo el ex delantero durante una transmisión en vivo, dejando en claro que Boca es el único club por el que volvería a jugar. Una confesión inesperada que sorprendió a los fanáticos no solo de este club sino del fútbol argentino.

Mauro Zárate se suma a Platense

Los números de Mauro Zárate en Boca

El delantero disputó un total de 85 partidos oficiales con Boca entre torneos locales, copas nacionales e internacionales. Durante su etapa en el club convirtió 21 goles. En la Liga Profesional sumó 52 encuentros y anotó 10 tantos, en copas nacionales registró 14 partidos con 4 goles, mientras que en torneos internacionales tuvo 19 presencias y 7 gritos. En cuanto a títulos, ganó la Supercopa Argentina con en el 2018, el torneo de Primera División de la temporada 2019-2020 y la Copa de la Liga en el 2020.

