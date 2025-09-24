24 de septiembre de 2025 Inicio
Preocupación en Boca: Miguel Russo volvió a ser hospitalizado y se ausentó de los entrenamientos

El DT de Boca pasó el miércoles en un sanatorio para estudios programados y no dirigió la práctica. Cavani arrastra una distensión y su presencia ante el Halcón está comprometida.

Por
Miguel Ángel Russo volvió a estar ausente en la práctica de Boca por una serie de estudios médicos programados a los que debió someterse este miércoles. El entrador Xeneize había sido hospitalizado el lunes por deshidratación y recibió el alta el mismo día. Se espera que este jueves regrese a su casa.

Una confesión inesperada que sorprendió a los fanáticos.
Jugó en Europa y aseguró que volvería del retiro para ponerse la camiseta de Boca otra vez: no es Carlos Tevez

Por esta razón, Russo no dirigió la práctica vespertina de este miércoles en La Bombonera. El entrenamiento estuvo a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

No es la primera vez que el técnico enfrenta complicaciones de salud en este ciclo. A principios de septiembre permaneció una semana en el instituto Fleni por una infección urinaria que se agravó debido a su delicado estado físico. Tras recibir el alta el 5 de septiembre, se reincorporó a los entrenamientos la semana siguiente.

Tras el empate 1-1 ante Rosario Central, Russo salió al cruce de rumores sobre su salud: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó en conferencia.

En cuanto al equipo, Edinson Cavani continúa con una distensión en el psoas derecho y su participación frente a Defensa y Justicia, el próximo sábado a las 19 en el Norberto Tomaghello, está prácticamente descartada. Boca podrá contar con público visitante para el partido.

