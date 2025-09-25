IR A
El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

La panelista sorprendió en el lanzamiento de la marca de sus hijos, con un atuendo que marcó tendencia entre los presentes.

El look de Latorre combinó jean oxford

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

Yanina Latorre se convirtió en el centro de todas las miradas durante el evento en el que sus hijos Lola y Diego Latorre presentaron su nueva marca de ropa. La panelista eligió un outfit que rápidamente se volvió viral en redes sociales: un jean oxford tiro bajo combinado con un top negro de brillos que dejó su panza al descubierto.

La cita fue el viernes por la noche en Núñez, en una cena íntima que reunió a celebridades y amigos cercanos de los jóvenes. Allí, Yanina no solo acompañó a sus hijos en el inicio de su emprendimiento “Nepobaby”, sino que también deslumbró con un look que evocó la estética de los 2000.

El estilismo se completó con una campera de mangas tres cuartos y stilettos que reforzaron la impronta elegante del conjunto. Los accesorios también tuvieron protagonismo: pulsera negra, reloj y anillos. Para el maquillaje, Latorre resaltó los ojos con delineador y sombras en tonos tierra, mientras que en los labios optó por un nude discreto.

La presentación de Nepobaby reunió a familiares y celebridades en Núñez.

Yanina Latorre confirmó que hubo un entregador en el robo a Pampita

La panelista reveló en su programa que los delincuentes que ingresaron a la vivienda de Pampita contaban con información precisa de su itinerario y rutinas. Según Latorre, siete personas participaron del asalto, que duró más de seis horas y dejó a la familia sin dinero, joyas y una caja fuerte.

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Sacaron la batería de la alarma, estaba todo planeado. Hay un entregador que se quebró al escuchar a Pampita. Creo que la conoce bien y ha estado en su casa”, explicó. También agregó que, según sus fuentes, el objetivo principal podría haber sido documentación y no solo dinero.

Las cámaras de seguridad de la zona aportaron imágenes claves que ya están en manos del abogado Fernando Burlando, vecino de Pampita, quien confirmó que se identificaron patentes y rostros de los implicados.

