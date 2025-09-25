25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una mujer con un palo de hockey rompió autos estacionados en la puerta de Radio 10

La mujer, aparentemente con sus facultades mentales alteradas, dañó los vehículos de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo "Gato" Sylvestre, ubicados sobre la calle Uriarte, en Palermo.

Por

Una mujer con un palo de hockey rompió autos estacionados en la puerta de Radio 10

Captura video Pablo Montagna @pablomontagna

Un episodio de caos y violencia se vivió durante la mañana del jueves en Palermo: una mujer con un palo de hockey rompió varios autos estacionados en frente a Radio 10. Según trascendió, la atacante tenía aparentemente sus facultades mentales alteradas, y dañó los vehículos de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo "Gato" Sylvestre.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.
Te puede interesar:

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

"Vean los daños a dos vehículos de compañeros y colegas de Radio 10, el auto de Gabriela Radice y el auto del Gato Sylvestre, producto de una mujer con sus facultades psíquicas alteradas", informó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo el auto de Gabriela Radice quedó con sus vidrios totalmente destruídos, al igual que los espejos de la camioneta de Diego Gabriele. En el lugar se presentó inmediatamente la Policía de la Ciudad que pudo contener a la mujer y subirla a un patrullero.

El ataque ocurrió poco después de las 9 de la mañana en la calle Uriarte, en Palermo. La mujer fue identificada como Marcela Libertad Morales, y fue detenida, según informó Pablo Ladaga en Radio 10: "Primero, con amenazas a los productores, a todos los chicos de Mega, sobre el vidrio desde la vereda, que les iba a cortar el cuello hasta que terminó con un palo de hockey".

"Un momento incómodo, pero lo queríamos compartir. Estamos todos bien, no pasó a mayores. Esto hay que destacar el grado de violencia que hay en la sociedad", expresó el periodista Gato Sylvestre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1971195065470157277&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Camilota compartió la convocatoria difundida por un grupo de evangelistas. 

"Nos reunimos por Thiago Medina": convocan a una vigilia para pedir por el ex Gran Hermano

Se conocieron las amenazas a Morena, Brenda y Lara.

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

La inteligencia artificial también indicó que, en caso de que estalle una Tercera Guerra Mundial, cinco países enfrentarían serios problemas.

Qué países de América Latina estarían en peligro en una Tercera Guerra Mundial según la inteligencia artificial

play

Así es por dentro la casa donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

Aseguran que Claudio Contardi no come y está muy mal

Se conoció la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual contra Julieta Prandi

play

Último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Varela: dónde y cuándo será

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 22 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 26 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 40 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 47 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 47 minutos