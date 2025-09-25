Una mujer con un palo de hockey rompió autos estacionados en la puerta de Radio 10 La mujer, aparentemente con sus facultades mentales alteradas, dañó los vehículos de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo "Gato" Sylvestre, ubicados sobre la calle Uriarte, en Palermo. Por







Una mujer con un palo de hockey rompió autos estacionados en la puerta de Radio 10 Captura video Pablo Montagna @pablomontagna

Un episodio de caos y violencia se vivió durante la mañana del jueves en Palermo: una mujer con un palo de hockey rompió varios autos estacionados en frente a Radio 10. Según trascendió, la atacante tenía aparentemente sus facultades mentales alteradas, y dañó los vehículos de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo "Gato" Sylvestre.

"Vean los daños a dos vehículos de compañeros y colegas de Radio 10, el auto de Gabriela Radice y el auto del Gato Sylvestre, producto de una mujer con sus facultades psíquicas alteradas", informó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo el auto de Gabriela Radice quedó con sus vidrios totalmente destruídos, al igual que los espejos de la camioneta de Diego Gabriele. En el lugar se presentó inmediatamente la Policía de la Ciudad que pudo contener a la mujer y subirla a un patrullero.

El ataque ocurrió poco después de las 9 de la mañana en la calle Uriarte, en Palermo. La mujer fue identificada como Marcela Libertad Morales, y fue detenida, según informó Pablo Ladaga en Radio 10: "Primero, con amenazas a los productores, a todos los chicos de Mega, sobre el vidrio desde la vereda, que les iba a cortar el cuello hasta que terminó con un palo de hockey".

"Un momento incómodo, pero lo queríamos compartir. Estamos todos bien, no pasó a mayores. Esto hay que destacar el grado de violencia que hay en la sociedad", expresó el periodista Gato Sylvestre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1971195065470157277&partner=&hide_thread=false Una mujer lllgo con un palo de hockey a Radio 10, Rompio auto a Gabriela Radice y al Gato Silvestre . Lo vio al Bebe y le empezó a los gritos con dichos sobre lo del triple crimen increpándolo. #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/sQ1UAX9sa4 — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 25, 2025