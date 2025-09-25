Se conoció la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual contra Julieta Prandi

El empresario gastronómico recibió una condena de 19 años de prisión por la denuncia de la modelo Julieta Prandi. Es visitado solamente por sus suegros, su nueva pareja y la hermana.

A un poco más de un mes de haber sido condenado y ser derivado al Penal número 41 de Campana, dieron a conocer las primeras fotos de Claudio Contardi preso en el penal de Campana, donde cumple su condena de 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi , su exesposa.

La imagen fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV): según aclaró, fue tomada cuando estaban siendo trasladando a otro sector de la cárcel hace aproximadamente dos días .

Al mismo tiempo, detalló que se lo ve desmejorado, que “no come” y que se encuentra “muy mal” . “Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, contó durante el ciclo de Ángel De Brito y agregó: “ Está absolutamente deprimido por el tema de las visitas”.

En ese sentido, señalaron que el empresario gastronómico es visitado solo por sus suegros, su pareja, su hermana y que su madre, quien está enferma y solo lo pudo visitar una vez. Las instantáneas son de él de frente y perfil, con las esposas puestas, vestido con una polera blanco, un buzo color mostaza y jogging de color gris.

Mauro Szeta también aseguró que “es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real”. “Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”, sostuvo.

Cómo sigue el estado judicial de Claudio Contardi tras la condena por abuso

Durante el ciclo de LAM, también estuvo presente el periodista de policiales, Mauro Szeta, quien dio más información al respecto del proceso judicial de la causa.

“En seis meses, aproximadamente, va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, a la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. Vamos a saber si se confirma el fallo o la casación toma dos alternativas: o lo declara nulo o le baja la pena”, indicó.

Szeta aseguró que el empresario gastronómico está en la misma cárcel que Julio César Grassi, donde pasó Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, y que Contardi “pone todas sus expectativas en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica”.

Con respecto a la apelación, comentó: “La defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no quería ser esto por un juicio por jurados (...) Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes; y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia”.

“Consideran poco fundada la sentencia y exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, agregó Szeta.