25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se conoció la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual contra Julieta Prandi

El empresario gastronómico recibió una condena de 19 años de prisión por la denuncia de la modelo Julieta Prandi. Es visitado solamente por sus suegros, su nueva pareja y la hermana.

Por
Aseguran que Claudio Contardi no come y está muy mal

Aseguran que Claudio Contardi no come y "está muy mal"

X @mauroszeta

A un poco más de un mes de haber sido condenado y ser derivado al Penal número 41 de Campana, dieron a conocer las primeras fotos de Claudio Contardi preso en el penal de Campana, donde cumple su condena de 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, su exesposa.

Camilota compartió la convocatoria difundida por un grupo de evangelistas. 
Te puede interesar:

"Nos reunimos por Thiago Medina": convocan a una vigilia para pedir por el ex Gran Hermano

La imagen fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV): según aclaró, fue tomada cuando estaban siendo trasladando a otro sector de la cárcel hace aproximadamente dos días.

Al mismo tiempo, detalló que se lo ve desmejorado, que “no come” y que se encuentra “muy mal”. “Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, contó durante el ciclo de Ángel De Brito y agregó: “Está absolutamente deprimido por el tema de las visitas”.

En ese sentido, señalaron que el empresario gastronómico es visitado solo por sus suegros, su pareja, su hermana y que su madre, quien está enferma y solo lo pudo visitar una vez. Las instantáneas son de él de frente y perfil, con las esposas puestas, vestido con una polera blanco, un buzo color mostaza y jogging de color gris.

Mauro Szeta también aseguró que “es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real”. “Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”, sostuvo.

Claudio Contardi

Cómo sigue el estado judicial de Claudio Contardi tras la condena por abuso

Durante el ciclo de LAM, también estuvo presente el periodista de policiales, Mauro Szeta, quien dio más información al respecto del proceso judicial de la causa.

“En seis meses, aproximadamente, va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, a la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. Vamos a saber si se confirma el fallo o la casación toma dos alternativas: o lo declara nulo o le baja la pena”, indicó.

Szeta aseguró que el empresario gastronómico está en la misma cárcel que Julio César Grassi, donde pasó Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, y que Contardi “pone todas sus expectativas en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica”.

Con respecto a la apelación, comentó: “La defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no quería ser esto por un juicio por jurados (...) Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes; y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia”.

“Consideran poco fundada la sentencia y exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, agregó Szeta.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conocieron las amenazas a Morena, Brenda y Lara.

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

La inteligencia artificial también indicó que, en caso de que estalle una Tercera Guerra Mundial, cinco países enfrentarían serios problemas.

Qué países de América Latina estarían en peligro en una Tercera Guerra Mundial según la inteligencia artificial

play

Así es por dentro la casa donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

play

Una mujer con un palo de hockey rompió autos estacionados en la puerta de Radio 10

play

Último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Varela: dónde y cuándo será

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 11 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 15 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 29 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 36 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 36 minutos