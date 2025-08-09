9 de agosto de 2025 Inicio
Al término de un primer tiempo parejo, Boca y Racing empatan sin goles en la Bombonera

Sumergido en una crisis futbolística, el Xeneize recibe al conjunto de Gustavo Costas en un partido clave para intentar salir del fondo de la tabla en su zona. El encuentro es dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez.

Boca y Racing empatan sin goles en La Bombonera en un encuentro válido por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Xeneize buscará cortar la racha de 11 partidos sin victorias, mientras que los dirigidos por Gustavos Costas, que esta semana anunció la incorporación de Marcos Rojo, va en busca de los tres puntos y mejorar su flojo arranque en el certamen local.

El director técnico Miguel Ángel Russo incluyó varios cambios de nombres e incluso una modificación en el esquema táctico. Juan Barinaga remplazó a Luis Advíncula, mientras que Tomás Belmonte no es parte de la partida porque está lesionado.

En este marco, pasó a jugar con un 4-2-3-1. Además, Edinson Cavani es la única carta ofensiva del ataque dentro del área.

Boca Racing

Boca vs. Racing por el torneo Clausura 2025: lo más destacado

Boca vs. Racing por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida: Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

  • Racing: FFacundo Cambeses; Matías Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Noticia en desarrollo.-

