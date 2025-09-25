La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

La actriz estadounidense cautiva desde sus inicios con interpretaciones que muestran no solo su talento sino también una evolución estética acompañada de reflexiones sobre la sociedad actual.

La transformación de Angelina Jolie a lo largo de más de cuatro décadas en el cine refleja cómo su imagen y estilo fueron mutando según cada papel. Desde sus primeros trabajos en los años 80 hasta sus más recientes producciones, la actriz ha sorprendido con cambios de look que la consolidaron como ícono de Hollywood .

A lo largo de títulos, Jolie experimentó con cabello negro, rubio o castaño, cortes largos, cortos y flequillos , sin perder su impronta personal:

Maléfica (2014)

Eternals (2021)

Aunque la actriz mantiene una fisonomía casi inmutable con el paso de los años, sus elecciones de estilo, tanto en la pantalla como fuera de ella, acompañaron los cambios de época y los roles que interpretó. Esa dualidad entre constancia y renovación explica por qué sigue siendo una figura admirada en la industria.

La advertencia de Angelina Jolie sobre Estados Unidos

En su visita al Festival de Cine de San Sebastián, Jolie expresó una visión crítica sobre la situación actual de su país. “No reconozco a mi país”, afirmó al referirse a la polarización social y a las restricciones a la libertad de expresión. La actriz destacó que, si bien ama a Estados Unidos, considera preocupante el rumbo que ha tomado en los últimos años.

Durante la presentación de su filme Couture, la artista subrayó que su vida siempre estuvo marcada por una mirada internacional y que su compromiso pasa por la igualdad y la unidad. También advirtió que cualquier limitación a la expresión personal representa un riesgo para la convivencia democrática.

Jolie planea dejar Los Ángeles y pasar largas temporadas en Camboya junto a su familia.

Además, Jolie adelantó que planea mudarse de Estados Unidos cuando sus hijos menores cumplan la mayoría de edad en 2025, y señaló a Camboya como uno de los destinos donde imagina su futuro. Para ella, ese país tiene un valor especial desde que adoptó allí a su hijo mayor, Maddox, en 2002.