Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

El futbolista de Atlético de Madrid Julián Álvarez se refirió a su enojo luego de ser reemplazado en el partido del Colchonero contra Mallorca por la liga de España y aclaró que se encontraba disconforme por su desempeño, por lo que negó haberse enfadado con el entrenador Diego Simeone durante ese encuentro.
En diálogo con DSports, Álvarez reconoció que se encontraba fastidiado por su nivel, tras ser relevado en el empate 1-1 de Atlético de Madrid contra Mallorca: "La lectura de labios que me hicieron no tiene nada que ver con lo que dije. Dije una mala palabra y estaba enojado conmigo, pero siempre pasa con las redes sociales. Está todo bien".
En tanto, remarcó el progreso del equipo, que este miércoles derrotó 3-2 a Rayo Vallecano con un triplete del exfutbolista de River. "A seguir trabajando, necesitamos mejorar cosas para no perder puntos. Lo estamos haciendo bien y hay que seguir", expresó.
Por su parte, Simeone elogió al delantero de 25 años y expuso su satisfacción por su rendimiento. "Es el mejor futbolista que tenemos. Lo tenemos que cuidar y ayudar a que sea mejor. Lo tenemos que tener muchos años en el Atlético de Madrid porque no tengo ninguna duda de que es nuestro jugador diferencial y hoy nos puso muy contentos su trabajo. Para nosotros, cuando está bien es un jugador determinante", expresó en ESPN.