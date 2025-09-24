24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

El futbolista de Atlético de Madrid afirmó que su enojo con fue con el entrenador por haberlo reemplazado contra Mallorca. "La lectura de labios que me hicieron no tiene nada que ver con lo que dije", marcó.

Por
Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Redes sociales
A los 13 minutos del 1°T, Leo Ramón le atajó el penal a Julián Álverez
Te puede interesar:

El fastidio de Julián Álvarez luego de ser reemplazado ante Mallorca: "Siempre a mi"

En diálogo con DSports, Álvarez reconoció que se encontraba fastidiado por su nivel, tras ser relevado en el empate 1-1 de Atlético de Madrid contra Mallorca: "La lectura de labios que me hicieron no tiene nada que ver con lo que dije. Dije una mala palabra y estaba enojado conmigo, pero siempre pasa con las redes sociales. Está todo bien".

En tanto, remarcó el progreso del equipo, que este miércoles derrotó 3-2 a Rayo Vallecano con un triplete del exfutbolista de River. "A seguir trabajando, necesitamos mejorar cosas para no perder puntos. Lo estamos haciendo bien y hay que seguir", expresó.

Por su parte, Simeone elogió al delantero de 25 años y expuso su satisfacción por su rendimiento. "Es el mejor futbolista que tenemos. Lo tenemos que cuidar y ayudar a que sea mejor. Lo tenemos que tener muchos años en el Atlético de Madrid porque no tengo ninguna duda de que es nuestro jugador diferencial y hoy nos puso muy contentos su trabajo. Para nosotros, cuando está bien es un jugador determinante", expresó en ESPN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

Por un lugar en las semis, River empata 0-0 con Palmeiras en San Pablo

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras un dolor en el pecho en el predio de Ezeiza

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras sufrir un dolor en el pecho

Preocupación en Boca: Miguel Russo volvió a ser hospitalizado y se ausentó de los entrenamientos

Preocupación en Boca: Miguel Russo volvió a ser hospitalizado y se ausentó de los entrenamientos

Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Una confesión inesperada que sorprendió a los fanáticos.

Jugó en Europa y aseguró que volvería del retiro para ponerse la camiseta de Boca otra vez: no es Carlos Tevez

En el Monumetal, River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras

River va por la heroica a San Pablo: Gallardo apuesta por el cambio de esquema

Rating Cero

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

últimas noticias

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  

Las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones y se terminaron las "retenciones cero"

Hace 5 minutos
Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

Con gol de Salas, River sorprende al Palmeiras desde el arranque y le gana 1-0 en San Pablo

Hace 14 minutos
Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

Hace 25 minutos
Diputados comenzó el debate del Presuesto 2026.

Camino al emplazamiento: la oposición busca imponer el ritmo del debate por el Presupuesto

Hace 36 minutos
Martín Guzmán en Minuto Uno.

Martín Guzmán: "Al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político"

Hace 46 minutos