Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo" El futbolista de Atlético de Madrid afirmó que su enojo con fue con el entrenador por haberlo reemplazado contra Mallorca. "La lectura de labios que me hicieron no tiene nada que ver con lo que dije", marcó. Por







Julián Álvarez junto a Diego Simeone. Redes sociales

El futbolista de Atlético de Madrid Julián Álvarez se refirió a su enojo luego de ser reemplazado en el partido del Colchonero contra Mallorca por la liga de España y aclaró que se encontraba disconforme por su desempeño, por lo que negó haberse enfadado con el entrenador Diego Simeone durante ese encuentro.

En diálogo con DSports, Álvarez reconoció que se encontraba fastidiado por su nivel, tras ser relevado en el empate 1-1 de Atlético de Madrid contra Mallorca: "La lectura de labios que me hicieron no tiene nada que ver con lo que dije. Dije una mala palabra y estaba enojado conmigo, pero siempre pasa con las redes sociales. Está todo bien".

Embed "DIJE UNA MALA PALABRA, ESTABA ENOJADO CONMIGO"



Julián Álvarez, jugador de Atlético de Madrid, desmintió las versiones sobre su frase hacia Diego Simeone tras la sustitución en el encuentro ante Mallorca en #LaLigaEnDSPORTS.



@diegokorolok en #FútbolTotal pic.twitter.com/ve1PzVbnsp — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

En tanto, remarcó el progreso del equipo, que este miércoles derrotó 3-2 a Rayo Vallecano con un triplete del exfutbolista de River. "A seguir trabajando, necesitamos mejorar cosas para no perder puntos. Lo estamos haciendo bien y hay que seguir", expresó.