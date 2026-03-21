21 de marzo de 2026 Inicio
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Las figuras que jugarán el repechaje y sueñan con meterse en el Mundial 2026

Varias estrellas lideran a sus selecciones en la pelea por los últimos cupos rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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Lewandowski lidera la ilusión de Polonia en el repechaje europeo.

Lewandowski lidera la ilusión de Polonia en el repechaje europeo.

  • Robert Lewandowski encabeza a Polonia en una nueva chance mundialista.

  • Mateo Retegui es la carta goleadora de Italia para volver a la Copa.

  • Arda Güler y Kenan Yildiz lideran el recambio de Turquía.

  • Bolivia apuesta al talento de Miguel Terceros para hacer historia.

Las figuras que jugarán el repechaje y sueñan con meterse en el Mundial 2026 son nombres de peso internacional como Robert Lewandowski, Mateo Retegui, Arda Güler, Kenan Yildiz, Miguel Terceros y Giovanni Reyna, entre otros, que buscarán un lugar en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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A falta de 6 cupos para completar las 48 selecciones del nuevo formato de la Copa del Mundo, el repechaje se convirtió en una instancia decisiva donde varias potencias y equipos emergentes se juegan todo en el repechaje, partidos a eliminación directa.

En este contexto, las figuras toman un rol determinante, con nombres como Piotr Zieliski, Federico Chiesa, Viktor Gyökeres y Oleksandr Zinchenko sumándose a los principales protagonistas. Muchas selecciones dependen de sus estrellas para sostener la ilusión, en una competencia donde un solo error puede dejar afuera del Mundial.

Mateo Retegui gol Italia Israel
Mateo Retegui es la carta ofensiva de Italia para volver al Mundial.

Mateo Retegui es la carta ofensiva de Italia para volver al Mundial.

Cuándo se juegan los repechajes al Mundial 2026

Los repechajes, tanto intercontinentales como europeos, se disputarán el 26 y 31 de marzo de 2026, en formato de semifinal y final a partido único, lo que aumenta la tensión y reduce el margen de error. Cada una de estas selecciones se apoya en figuras que pueden inclinar la balanza en partidos decisivos.

En Europa, uno de los focos estará puesto en Polonia, que contará con la experiencia goleadora de Lewandowski para intentar asegurar su tercer Mundial consecutivo. En ese mismo camino aparece Italia, que buscará dejar atrás sus últimas ausencias con Retegui como referencia ofensiva. Otro de los equipos que genera expectativa es Turquía, con una generación joven liderada por Güler y Yildiz, dos talentos que ya compiten en la élite europea y que representan el futuro inmediato del seleccionado.

Alessandro Del Piero Kenan Yildiz Juventus récord Champions
Turquía apuesta a su nueva generación con Güler y Yildiz, figura de la Juventus.

Turquía apuesta a su nueva generación con Güler y Yildiz, figura de la Juventus.

En Sudamérica, Bolivia sueña con volver a un Mundial de la mano de Terceros, quien fue clave en las Eliminatorias con 7 goles, mientras que en Asia, Irak busca regresar tras su única participación en 1986. También aparecen selecciones como Ucrania, con un plantel competitivo pese a compartir zona con Francia, y Suecia, que apuesta a su experiencia internacional para dar el golpe.

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