River empata con Lanús en el segundo tiempo por el torneo Clausura 2025

El Millonario, que busca volver a ser el único líder de la zona B del campeonato, iguala sin goles con el Granate en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Por
River enfrentó a Lanús por la 6ta fecha del torneto Clausura. 

River enfrentó a Lanús por la 6ta fecha del torneto Clausura. 

River le gana 1-0 con Lanús mientras se juega el segundo tiempo con gol de Gonzalo Montiel, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la zona B del torneo Clausura 2025 que se disputa en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Si Lanús le gana a River, no solo le quitará el liderazgo de la Zona B, sino también el invicto
River visita a Lanús con varias modificaciones y con la intención de seguir en la cima de la Zona A

El Millonario busca el triunfo para volver a ser el único puntero del campeonato, aunque también lo conseguirá si iguala, mientras que el Granate pretende la victoria para escalar posiciones y llegar a la cima. El árbitro es Leandro Rey Hilfer.

El primer tiempo fue parejo. River tuvo el dominio de la pelota pero Lanús las llegadas más claras obligando a Franco Armani a lucirse con sus atajadas.

Para el arranque de la segunda mitad, el técnico de River Marcelo Gallardo acudió al banco de suplentes y ordenó los ingresos de Maximiliano Salas y Juanfer Quinteros por Miguel Borja y Juan Cruz Meza.

A los 57 minutos Mauricio Pellegrino cambió a Alexis Segovia por Franco Watson. 6 minutos más tarde, "el muñe" ordenó los ingresos de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi por Sebastián Boselli y Facundo Colidio, respectivamente.

El gol de Montiel llegó tras un córner. Quinteros jugó un pase corto para Salas, el exracing se la devolvió, el colombiano tiró un centro al segundo palo que Giuliano Galoppo bajó de cabeza y el campeón del mundo convirtió en gol.

Lanús vs. River, por el torneo Clausura 2025: formaciones

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso modificar la formación del equipo para enfrentar a Lanús, tras el triunfo 4-2 sobre Godoy Cruz en el Monumental: Franco Armani reemplaza a Jeremías Ledesma, Sebastián Boselli a Fabricio Bustos, Matías Galarza a Ignacio Fernández, Juan Cruz Meza a Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio a Bautista Dadín y Miguel Borja a Sebastián Driussi. El Millonario viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Palmeiras, tras eliminar a Libertad por penales el jueves.

Por su parte, el DT de Lanús, Mauricio Pellegrino, también resolvió varios cambios en el equipo titular para medirse con el conjunto de Núñez luego de la victoria 2-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que Gonzalo Pérez juega por Nicolás Morgantini, Sasha Marcich por Luciano Romero, Agustín Medina por Juan Ramírez, Eduardo Salvio por Bruno Cabrera, Marcelino Moreno por Franco Watson y Rodrigo Castillo por Alexis Canelo.

El elenco del Sur también viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Fluminense, luego de eliminar a Central Córdoba tras imponerse 4-2 en la tanda de penales.

Los de Gallardo se ubican como líderes de la zona B del campeonato con 11 puntos, al igual que Vélez y San Lorenzo. Por este motivo, el empate les alcanzaría para recuperar la punta en soledad y mantener el invicto. El Granate, en tanto, será el único puntero si gana ya que cuenta con 9 unidades.

