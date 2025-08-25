25 de agosto de 2025 Inicio
José Luis Espert habló sobre su vínculo con Spagnuolo: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires se refirió al escándalo de coimas que envuelve al Gobierno y su acercamiento a Diego Spagnuolo.

Espert junto a Spagnuolo. 

Tras el acto en Junín, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, fue abordado por la prensa y evitó en todo momento no mencionar ninguna declaración sobre el escándalo que envuelve al Gobierno por las coimas en discapacidad. El legislador solo se limitó a decir sobre su vínculo con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales".

Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también"

Ante las preguntas de los medios sobre si esta causa afectaba la campaña o sobre cómo había tomado los audios que revelan el esquema de corrupción, Espert se limitó a repetir como mantra: "Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección".

Frente la repregunta sobre qué pensaba del caso, el diputado reiteró: "Vamos a hacer una muy buena elección en la Provincia". En tanto, cuando un cronista le preguntó "cuál era su relación con Spagnuolo", el referente libertario respondió con desdén: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales".

Escándalo por coimas: el nuevo audio completo de Diego Spagnuolo

El escándalo por coimas que ensucia al Gobierno avanza en la Justicia y, ahora, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, e íntima amiga de Javier Milei, Sandra Pettovello.

Rial señaló que estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y, calculamos, principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera.

En otro de los audios, el extitular de Andis apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en el tercer fragmento, y en el último insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

"Estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo", señaló Rial. "Esto es apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo. Hay que darle contexto para que no se pueda decir del otro lado, con absoluta liviandad, que es una operación", sostuvo.

