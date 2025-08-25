IR A
Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Con drama y romance, es una de las producciones más vistas dentro de la popular plataforma de streaming.

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.

Freepik

Netflix no para de renovar su catálogo, y en esta ocasión encontró el éxito con Caerás, una película alemana que ya es tendencia dentro de la plataforma. Con una duración de 103 minutos, este título dirigido por Sherry Hormann promete ser uno de los más populares de este 2025, y los números ya lo demuestran.

Esta es una historia original escrita por Stefanie Sycholt, en la cual se tratan temas como el amor, el desencuentro y las relaciones. Asimismo, se pueden apreciar tintes eróticos a lo largo del filme, así como lugares exóticos en donde se filmó la película. La presencia escénica de Svenja Jung se roba la pantalla.

caeras 2

Como contracara del éxito en la plataforma, algunas críticas por parte de medios especializados alemanes no fueron positivas. Por ejemplo, Digital Mafia Talkie escribió: "está llena de lugares exóticos, gente guapa y escenas muy sensuales, y aun así es terriblemente aburrida".

Netflix: sinopsis de Caerás

Tras una ruptura, Lilli viaja a Mallorca para visitar a su hermana menor, Valeria, quien vive en una antigua propiedad familiar. Lo que deberían haber sido unas vacaciones sanadoras y reconectadas con la familia da un giro siniestro cuando Valeria le presenta a su nuevo prometido francés, Manu.

La pareja, recién comprometida, planea abrir un lujoso bed and breakfast en la isla, y Valeria necesita que Lilli acepte la venta de la propiedad familiar para financiar el proyecto. Sin embargo, Lilli no soporta desprenderse del último vestigio de su madre tras su trágico fallecimiento años atrás.

caeras

La ruptura entre las hermanas se profundiza cuando Lilli conoce a Tom en un club y tienen una aventura de una noche apasionada. Sin embargo, las cosas se complican cuando Nick, un promotor inmobiliario local, contrata a Tom para que engañe a Lilli y le ceda la propiedad familiar. A medida que crece la química entre Lilli y Thomas, también crece el secretismo, pero la verdad nunca permanece oculta por mucho tiempo.

Tráiler de Caerás

Embed - Fall for Me | Official Trailer | Netflix

Reparto de Caerás

  • Svenja Jung
  • Theo Trebs
  • Tijan Marei
  • Victor Meutelet
  • Lucía Barrado
  • Thomas Kretschmann
