A este actor de Marvel le prometieron 6 películas, una atracción y un videojuego pero solo tuvo una producción: de quién se trata

La estrella de Eternals esperaba seguir trabajando para Marvel durante los siguientes 10 años en multitud de proyectos, pero al final nunca se hicieron realidad.

Al actor pakistaní Kumail Nanjiani le esperaba un brillante futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel después de unirse al elenco de protagonista de Eternals.

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y se aproxima el principio de esta nueva etapa.
Cómo será el reinicio del universo que planea Marvel con Avengers: Secret Wars

Al actor pakistaní Kumail Nanjiani le esperaba un brillante futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel después de unirse al elenco de protagonista de Eternals (2021) de Chloé Zhao como el personaje de Kingo Sunen, también conocido como Sri Lakshmi. El intérprete, que ya se había adentrado en el universo de Men in Black con Men in Black: International (2019) y que, más adelante se unió al de Star Wars con la serie Obi-Wan Kenobi y al de Ghostbusters con la cinta Cazafantasmas: Imperio helado (2024), llegó a pensar que tenía su futuro asegurado desde que pisó el UCM; pero se equivocaba.

“Es una película llamada Eternals, ya sabes, una gran película de Marvel”, recordó Kumail Nanjiani durante su paso por el podcast Working It Out. Por ello, tenía claro que aquel iba a ser su trabajo durante los siguientes "10 años".

A qué actor de Marvel le prometieron múltiples producciones pero solo hizo una película

Además, Kumail Nanjiani ya había firmado con Marvel para volver a encarnar a Kingo Sunen en muchos proyectos: “Firmé para seis películas. Firmé para un videojuego. Firmé para una atracción en un parque temático”. “Te hacen firmar para todo esto", y entonces piensas: “Oh, estos serán los próximos 10 años de mi vida, así que haré películas de Marvel cada año y, entre medias, haré mis propias cositas, lo que quiera hacer. Y luego nada de eso sucedió”, lamentó el actor de Eternals.

“Pasé un año y medio en casa pensando: “Oh, cuando salga esto...” Y salió, recibió críticas muy malas y no tuvo mucho éxito. Me destrozó muchísimo y fue entonces cuando pensé: “Oh, necesito ir a terapia para resolver esto””. Eternals se desplomó en taquilla y entre la crítica, por lo que Kingo no ha regresado al UCM salvo para un capítulo de la serie de animación ¿Qué pasaría si...?, en la que Kumail Nanjiani pudo volver a poner voz al personaje de Marvel.

