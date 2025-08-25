El problemón que tendrá Gallardo con River para el partido ante Palmeiras por la Libertadores Conmebol confirmó la fecha y hora de los cruces por cuartos de final, que se jugarán a fines de septiembre. Aunque faltan algunas semanas, el DT ya se encontró con las primeras complicaciones. Por







Gallardo pierde un jugador clave para la ida de los cuartos de final. Redes sociales

Después de una llave complicada, River se impuso a Libertad de Paraguay en los penales y festejó el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Palmeiras. Sin embargo, el partido también le dejó un problema a Marcelo Gallardo: la expulsión de Giuliano Galoppo.

El volante, que había sido amonestado en el primer tiempo por una falta a Lucas Sanabria, vio la roja a los 52 minutos tras un pisotón a Iván Ramírez, lo que obligó al Millonario a jugar con diez durante gran parte de la segunda mitad. El equipo quedó debilitado en defensa y sufrió varios tramos del partido.

"La expulsión nos complicó. No hubo una pausa ahí, nos equivocamos. El empuje de nuestra gente y el deseo de ganar en nuestra cancha nos hizo confundir. Es muy difícil dominar con un hombre menos", reconoció Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Giuliano Galoppo @RiverPlate Galoppo se perderá el partido de ida ante Palmeiras y el entrenador deberá rearmar el equipo para que su ausencia no se note. El jugador de 26 años se había asentado como titular y venía de convertir dos goles ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura, lo que lo vuelve una baja sensible.

Cómo sigue el camino de River en la Copa Libertadores Tras superar a Libertad, River deberá cruzarse con Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 en el Monumental, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 24 a la misma hora en el Allianz Parque de São Paulo.

Si River gana la llave y avanza a semifinales, se enfrentará al vencedor del cruce entre San Pablo y Liga de Quito. Del otro lado del cuadro están los cuatro equipos a los que solo se cruzaría en una hipotética final: Vélez y Racing, por un lado, y Estudiantes de La Plata y Flamengo, por el otro.