La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona

A mediados de 1997, el delantero brillaba en Estudiantes y los dos clubes más importantes del país se disputaban su pase. Un llamado del Diez cambió toda la historia.

Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River.

Martín Palermo es uno de los delanteros más destacados del fútbol argentino y, aunque está fuertemente identificado con Boca, eso estuvo muy cerca de no ser así. En 1997, el "Titán" jugaba para Estudiantes y su pase a River estaba prácticamente cerrado, pero un llamado de Diego Armando Maradona cambió la historia.

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.
El goleador, en ese momento con 23 años, venía de brillar en el Pincha y los dos clubes más importantes de Argentina querían incorporarlo para el Apertura de ese año. El Millonario parecía tener la ventaja: estaba dispuesto a pagar u$s5 millones por la mitad de su pase y se rumoreaba que lo inscribiría para la Supercopa.

Sin embargo, cuando estaba a punto de firmar con River, Palermo cambió su decisión y se fue a Boca por u$s3.5 millones. "Estaban en puja River y Boca por mi pase. Al final me definí con Boca, Diego empujó para que vaya", explicó el delantero en 2020 durante una entrevista con la FM 94.7.

De esta manera, confirmó la historia que Maradona había contado un año antes en TyC Sports. "Palermo estaba firmando para River. Lo llamé y le dije: 'Loco, venite para acá'. 'Pero ya estoy firmando para River, Diego, estoy entrando'. 'Salí, salí de ahí y venite para acá. Hay un palo más'", fue el diálogo que reconstruyó el Diez.

Palermo estaba como invitado al ciclo de Maradona pero no salió al aire
"¿Cómo? Esperá que pongo ya marcha atrás", le respondió Palermo, que canceló la operación con River y terminó firmando para Boca. "(Gustavo) Mascardi me quería matar", recordó Maradona en referencia al representante que estaba gestionando el pase. El resto es historia conocida.

Los números de Martín Palermo en Boca

Martín Palermo tuvo dos etapas en Boca, interrumpidas por su pase al Villarreal: la primera fue entre 1997 y 2000, y la segunda desde 2004 hasta su retiro en 2011. En total, jugó 404 partidos y anotó 236 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club; también repartió 40 asistencias.

Obtuvo 13 títulos con el Xeneize: seis campeonatos de Primera División (Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Apertura 2005, Clausura 2006 y Apertura 2008), dos Copas Libertadores (2000 y 2007), dos Copas Sudamericanas (2004 y 2005), dos Recopas Sudamericanas (2006 y 2008) y una Copa Intercontinental (2000).

