La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona A mediados de 1997, el delantero brillaba en Estudiantes y los dos clubes más importantes del país se disputaban su pase. Un llamado del Diez cambió toda la historia. Por







Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River. Redes sociales

Martín Palermo es uno de los delanteros más destacados del fútbol argentino y, aunque está fuertemente identificado con Boca, eso estuvo muy cerca de no ser así. En 1997, el "Titán" jugaba para Estudiantes y su pase a River estaba prácticamente cerrado, pero un llamado de Diego Armando Maradona cambió la historia.

El goleador, en ese momento con 23 años, venía de brillar en el Pincha y los dos clubes más importantes de Argentina querían incorporarlo para el Apertura de ese año. El Millonario parecía tener la ventaja: estaba dispuesto a pagar u$s5 millones por la mitad de su pase y se rumoreaba que lo inscribiría para la Supercopa.

Sin embargo, cuando estaba a punto de firmar con River, Palermo cambió su decisión y se fue a Boca por u$s3.5 millones. "Estaban en puja River y Boca por mi pase. Al final me definí con Boca, Diego empujó para que vaya", explicó el delantero en 2020 durante una entrevista con la FM 94.7.

De esta manera, confirmó la historia que Maradona había contado un año antes en TyC Sports. "Palermo estaba firmando para River. Lo llamé y le dije: 'Loco, venite para acá'. 'Pero ya estoy firmando para River, Diego, estoy entrando'. 'Salí, salí de ahí y venite para acá. Hay un palo más'", fue el diálogo que reconstruyó el Diez.

maradona martin palermojpg.jpg Palermo estaba como invitado al ciclo de Maradona pero no salió al aire "¿Cómo? Esperá que pongo ya marcha atrás", le respondió Palermo, que canceló la operación con River y terminó firmando para Boca. "(Gustavo) Mascardi me quería matar", recordó Maradona en referencia al representante que estaba gestionando el pase. El resto es historia conocida.