En el programa de Yanina Latorre revelaron el hombre que estaría conquistando a la mediática es un socio del empresario preso por estafa y lavado de dinero.

Wanda Nara volvió a estar nuevamente en el ojo de la tormenta en las últimas horas aunque esta vez la polémica no tiene relación con Mauro Icardi ni con L-Gante, sino con un nuevo hombre en su vida.

Según reveló Sálvese quien pueda, la mediática estaría saliendo con un vecino del country en Nordelta donde construye su casa y que, además, es socio del exesposo de Jésica Cirio.

“Wanda estaría saliendo con un vecino de Nordelta, se llama Martín Migueles, que tiene la casa ahí donde Wanda está construyendo su casa. Este hombre es amigo de Elías Piccirillo”, aseguró Majo Martino, una de las panelistas del ciclo, en referencia al empresario detenido.

De acuerdo a lo que indicaron en el programa de América, hubo un detalle que encendió aún más las alarmas. Wanda apareció en redes con una pulsera con corazón rojo, y Martino no dudó en revelar que “se la regaló él”. Pero la bomba llegó cuando sumó otro dato: esa joya habría pertenecido a Cirio.

Ante esta noticia, la propia Yanina Latorre ironizó sobre la situación y disparó “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”, frase que rápidamente se viralizó en las redes.

Migueles, el hombre señalado como nuevo romance de Wanda, aparece mencionado dentro de la causa que involucra a Piccirillo. Con un bajo perfil público, su nombre comienza a circular en el mundo del espectáculo por esta supuesta relación que mezcla negocios, vínculos pasados y un costado judicial.

