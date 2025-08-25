La Voz Argentina comenzó la nueva etapa con los Playoff donde el team de Lali Espósito fue el encargado de abrir el programa. Pero una de las presentaciones tuvo un acto fallido que, si bien no fue pasado por alto por la artista tuvo un gesto tierno con la participante.

Iara Lombardi pisó el escenario para cantar Vuélveme a querer de Cristian Castro, más allá que tuvo un gran arranque, en medio de la canción la interrumpió para no seguir cantando . En ese instante la couch comenzó a alentarla: “Vamos, Iara. Vamos reina”.

Una vez finalizada la interpretación Lombardi estuvo visiblemente emocionada y tras recibir el abrazo de Lali , reconoció: “Hasta acá de los nervios. Full nervios. No sé qué me pasó, fue como en el medio y…”

En ese momento fue interrumpida por La Sole quien le dio su devolución al asegurar que estaba haciendo bien su performance y no entendió por qué se frenó. “S entí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo . Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”, remarcó.

Siendo totalmente sincera, la participante reconoció con una sonrisa nerviosa que “me pasó algo de eso” , también asentido por la intérprete de Ego.

Embed - Iara Lombardi - “Vuélveme a querer” - Team Lali - Playoffs - La Voz Argentina 2025

La reflexión de Lali a Iara Lombardi tras su presentación en La Voz Argentina

Más allá que la primera reacción de Lali para con Iara Lombardi fue ir a abrazarla y brindarle palabras de aliento durante su presentación en los Playoffs en La Voz Argentina, durante la devolución la artista no se quedó callada e hizo una profunda reflexión para su participante de cara al futuro.

“¿Quién no ha fingido demencia ante un error en el escenario? Todos. Creo que, esto ya no es para el escenario, sino es para tu vida, preguntarte que yo lo hago conmigo, porque también soy muy exigente ‘¿qué qué pasa? ¿qué estoy esperando de mí? ¿qué estoy esperando de mí? ¿cuál es ese lugar al que quiero llegar?’. Como dice Alex, esto pasa y ya no te va a volver a pasar porque fue una experiencia hoy nueva para vos. Preguntarte después vos, ‘¿cuál es tu sueño acá? ¿qué es lo que quieres hacer con el instrumento que tenés?’ Porque el error es humano, porque no te va a pasar esto, pero te va a pasar otra cosa en otro escenario, porque es la magia del vivo también que pasan cosas en vivo”, señaló.

En esa línea, no dejó pasar el talento de Lombardi y aseguró que tiene “una voz hermosa, tenés una presencia hermosa, tenés una energía superlinda, tenés un montón de herramientas increíbles, no te pidas más nada, hermosos”.

“Solo pedite el disfrute, pedite usar ese instrumento que tenés maravilloso y hacer la canción que a la que te enfrentas en el escenario. No te pidas tanto. Sos muy buena, me encanta tu voz y me da mucho orgullo que seas parte de este equipo, sos una tremenda cantante”, la halagó.