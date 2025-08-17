River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un partidazo y es el único puntero de la zona B del torneo Clausura 2025

El Millonario venció al Tomba en el Monumental con dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo. Con el triunfo, estiró su invicto en el torneo y ahora apuntará al partido con Libertad de Paraguay en Núñez, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

y River le gana 4-2 a Godoy Cruz en el estadio Monumental, en el marco de un partido correspondiente a la fecha 5 del torneo Clausura 2025. El Millonario busca un triunfo que le permita ser el único puntero de la zona B del campeonato , mientras que el Tomba pretende dar el golpe y conseguir su primera victoria.

El primer tiempo del partido, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino , se desarrolló con una gran intensidad ya que ambos equipos priorizaron atacar de forma directa. River golpeó de entrada con un golazo de Sebastián Driussi a los 4 minutos y cuando parecía que podía obtener una ventaja cómoda rápidamente, Agustín Auzmendi lo empató sorpresivamente a los 9.

En tanto, el equipo de Núñez, que controló el desarrollo del juego, en los primeros 45 minutos, volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Giuliano Galoppo a los 19, mientras que a los 29 Auzmendi volvió a igualarlo de penal tras una infracción de Lautaro Rivero sobre Facundo Altamira.

Sobre el final de la primera parte, el exmediocampista de Banfield volvió a convertir, de cabeza, tras un tiro de esquina ejecutado por Juan Fernando Quintero y puso el 3-2 en un partido con un ritmo alto.

En este marco, el segundo tiempo tuvo una menor intensidad y River continuó con el control del juego con el objetivo de no sufrir sobresaltos. El Millonario volvió a golpear temprano y nuevamente con Driussi, quien a los 3 minutos del complemento aprovechó unos errores defensivos de Godoy Cruz y amplió la ventaja del equipo de Marcelo Gallardo.

El Muñeco tomó la decisión de no arriesgar el físico de muchos titulares ya que el jueves recibirá a Libertad de Paraguay por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de la igualdad sin goles en el país vecino. De esta manera, el Millonario buscaba volver al triunfo contra el Tomba, después de dos empates consecutivos.

Con la victoria sobre el Tomba, el Millonario extendió su invicto tras dos triunfos y dos empates y logró ubicarse como único puntero de la zona B del torneo Clausura 2025, con 11 puntos. Su próximo partido en el campeonato será el 25 de agosto a las 21:15 contra Lanús como visitante.

En tanto, Godoy Cruz, que apenas acumula una victoria en lo que va del torneo, se sitúa en la penúltima posición del campeonato con apenas tres unidades. Ahora, recibirá a Vélez el 25 de agosto a las 17.

