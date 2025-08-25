AmeriCup: la Selección argentina de básquet venció a Colombia y clasificó a cuartos de final

La Delección argentina de básquetbol logró un triunfo agónico frente a Colombia por 84 a 83 en el cierre de la fase clasificatoria del Grupo C de la AmeriCup. Con tres jugadores menos por las suspensiones de Gonzalo Bressan, Juan Pablo Vaulet y de Francisco Cáffaro, el equipo conducido por Pablo Prigioni se impuso con una conversión en el último segundo de Nicolás Brussino, tras un rebote ofensivo.
El equipo argentino se clasificó a los cuartos de final en el certamen que defiende el título. Su rival se conocerá el martes. Juan Fernández, jugando de pivote ante las ausencias de Cáffaro y Bressan, fue la gran figura argentina con 36 puntos (12/15 en dobles), más 16 rebotes. También fue importante la tarea de Gonzalo Corbalán con 20 tantos
Con un arranque ideal tuvo , Fernández dominó la pintura ofensiva (12 puntos), abriendo espacios. Nicolás Brussino de tres puntos y una penetración de José Vildoza pusieron a Argentina al frente 16-5 en menos de cinco minutos.
El elenco de Prigioni se hizo fuerte en defensa ante un seleccionado colombiano con poco juego colectivo y muchos lanzamientos de tres puntos. Lo aprovechó Argentina para dominar el segmento inicial por 29-17.
El seleccionado nacional alargó a 14 la diferencia (35-19) en poco más de un minuto del segundo cuarto, pero no fue tan dominante en el juego. Colombia respondió con un parcial de 7-0 para achicar 26-35.
Argentina perdió solidez y terminó entrando en el ritmo impuesto por Colombia, más basado en correr que en pensar el juego. Ese desorden favoreció al conjunto cafetero, que logró descontar hasta quedar 33-40 con apenas dos minutos por jugar. La Selección se desplomó en ambos costados de la cancha: dejó de defender, volvió a conceder muchos rebotes en su propio aro (10) y, en ataque, se quedó sin ideas, anotando apenas 11 puntos. Con ese panorama, Colombia cerró la primera mitad arriba por 41-40.
En el reinicio, el equipo argentino siguió sin encontrar un plan de juego claro y su débil defensa le facilitó las cosas a un rival que, sin ser superior en calidad, mostró más actitud. Con poco más que aprovechar los errores albicelestes, Colombia estiró la diferencia a 56-51 al promediar el cuarto.
Cuando nada parecía salir, apareció Juan Fernández para cambiar la historia. El joven pivote encestó tres triples consecutivos y le devolvió la ventaja a la Argentina (57-56 con tres minutos por jugar). Ese envión, sumado a algunos aportes aislados, permitió dar vuelta el marcador y ponerse 62-58.
En el tramo final, el conjunto de Prigioni recuperó en parte su mejor versión, con Fernández y Gonzalo Corbalán como líderes, y sacó una diferencia de 74-65. Sin embargo, los problemas para cerrar los partidos —una constante en este ciclo— volvieron a aparecer. Esta vez, el alivio llegó con el doble decisivo de Brussino.