A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta El ex delantero dejó una curiosa respuesta sobre la posibilidad de elegir entre estos dos clubes. Su comentario generó simpatía en ambas hinchadas.







Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales. DAZN

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário fue protagonista de un momento llamativo durante su visita al Mundial de Clubes. En una entrevista, le plantearon la clásica disyuntiva entre River y Boca, y su respuesta dejó desconcertados a muchos.

No es la primera vez que una figura internacional se pronuncia sobre el superclásico argentino, considerado uno de los espectáculos deportivos más intensos del planeta. La rivalidad entre ambos clubes trasciende fronteras y despierta interés en fanáticos de todo el mundo, incluidos ídolos históricos como el propio Ronaldo.

La situación ocurrió en Miami, donde el Fenómeno asistió como invitado especial de la FIFA. En ese lugar, entre partidos y entrevistas, el brasileño fue puesto frente a la elección y terminó respondiendo con una mezcla de admiración y humor que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La respuesta de Ronaldo Nazário sobre a quién elige: ¿River o Boca? Previo a un encuentro de Boca en la ciudad de Miami, al exgoleador le preguntaron de cuál de los dos equipos argentinos le gustaría quedarse con su camiseta. Fiel a su estilo, Ronaldo optó por una salida diplomática: "Me quedo con los dos, no me atrevo", aseguró entre risas.

El motivo de su decisión se explicó enseguida. Para él, River y Boca son “dos clubes increíbles” y elegir uno sería meterse en un problema adicional. Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales históricos, como Real Madrid y Barcelona en España, además de Milan e Inter en Italia.