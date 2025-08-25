La contundente actitud de Gimena Accardi y Andrés Gil frente a las versiones de romance en su regreso al teatro En medio del escándalo por la infidelidad y los rumores que los vincularon, los actores retomaron su gira teatral y saludaron a quienes los esperaban al término de la función.







Los protagonistas de la obra En otras palabras salieron al cruce de los rumores: mientras ella aseguró que “fui perdonada", su compañero fue categórico y sostuvo que "el rumor es absolutamente falso" y pidió respeto por su pareja Candela Vetrano y su hijo.

Sin embargo, volvieron a subirse al escenario juntos y había mucha expectativa por cómo se manejarían con la prensa y el público. Ambos tomaron la decisión de continuar con la gira teatral sin suspender funciones y este fin de semana se presentaron en Bahía Blanca, donde eligieron mantener un bajo perfil para resguardar la intimidad en medio del revuelo mediático.

Gimena Accardi y Andrés Gil Según contaron este lunes en Intrusos, la producción tomó recaudos para que no hubiera contacto con la prensa. “Les dijeron a los cronistas que no los buscaran porque no iban a dar notas. Por eso no tomaron el avión, viajaron en auto”, explicaron.

A pesar del hermetismo, tanto Gimena como Andrés mostraron profesionalismo absoluto en el escenario y la función se desarrolló con normalidad. Al finalizar, ambos salieron a saludar al público que los esperaba en la puerta del teatro un par de horas después de terminada la función, ya que decidieron cenar dentro del teatro.