El escándalo alrededor de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se volvió tema central en las últimas semanas y, tras la confirmación de la propia actriz de que hubo una infidelidad, comenzaron a circular versiones que señalaban a su compañero de elenco, Andrés Gil, como el tercero en discordia.
Los protagonistas de la obra En otras palabras salieron al cruce de los rumores: mientras ella aseguró que “fui perdonada", su compañero fue categórico y sostuvo que "el rumor es absolutamente falso" y pidió respeto por su pareja Candela Vetrano y su hijo.
Sin embargo, volvieron a subirse al escenario juntos y había mucha expectativa por cómo se manejarían con la prensa y el público. Ambos tomaron la decisión de continuar con la gira teatral sin suspender funciones y este fin de semana se presentaron en Bahía Blanca, donde eligieron mantener un bajo perfil para resguardar la intimidad en medio del revuelo mediático.
Gimena Accardi y Andrés Gil
Según contaron este lunes en Intrusos, la producción tomó recaudos para que no hubiera contacto con la prensa. “Les dijeron a los cronistas que no los buscaran porque no iban a dar notas. Por eso no tomaron el avión, viajaron en auto”, explicaron.
A pesar del hermetismo, tanto Gimena como Andrés mostraron profesionalismo absoluto en el escenario y la función se desarrolló con normalidad. Al finalizar, ambos salieron a saludar al público que los esperaba en la puerta del teatro un par de horas después de terminada la función, ya que decidieron cenar dentro del teatro.
En el programa de América señalaron que el apoyo del productor de la obra fue clave en estos días de tensión, para brindarles contención y asegurar que la gira se mantuviera sin inconvenientes.
Por su parte, el periodista Fede Flowers compartió en X una imagen de la función en Bahía Blanca, a sala llena. "Me cuentan que se mostraron fríos entre ellos, en el saludo al público y pidieron no dar notas a la prensa local", añadió.
La primera imagen de Gimena Accardi y Andrés Gil después del escándalo
X @fedeflowersok