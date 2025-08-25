Alejandro Bercovich: "Spagnuolo le advirtió a Javier Milei que su hermana estaba choreando".

26 de agosto de 2025 Inicio
El periodista analizó los audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y reveló detalles sobre sus ingresos a Olivos, sus reuniones con Javier Milei y las maniobras políticas para despegar responsabilidades.

El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sigue generando repercusiones y recientemente se sumaron datos que comprometen aún más su vínculo con la Casa Rosada, especialmente con el presidente Javier Milei.

Espert habló sobre su vínculo con Spagnuolo: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales"

En La Ley de la Selva, el periodista Alejandro Bercovich aportó un análisis con detalles que aparecieron en las grabaciones y en los registros de visitas a la quinta presidencial. "Spagnuolo le advirtió a Javier (Milei) que su hermana estaba choreando. Es muy insistente respecto de eso”, afirmó aludiendo al contenido de los audios que circularon en los últimos días.

Entonces subrayó que la cercanía de Spagnuolo con el Presidente no puede minimizarse: “Tiene los suficientes ingresos a Olivos como para tomar en serio ese comentario. Estos surgen del registro de audiencias que tenemos nosotros. Son 38 ingresos hasta diciembre de 2024 y es posible que sean más”.

En relación a esto, explicó que no se trata solo de visitas protocolares, sino de encuentros en ámbitos de máxima confianza: “Hay un conjunto de ingresos donde puede haber tenido más intimidad con Milei, que son ingresos al chalet presidencial. Son ingresos al despacho de Milei, al vértice del poder”.

En medio de la polémica, uno de los primeros en reaccionar fue Eduardo "Lule" Menem, quien intentó desligarse de la causa. “A través de un tuit explicó que no tuvo intervención de ningún tipo en las contrataciones de Andis, ni de manera formal ni informal”, relató.

Sin embargo, los registros oficiales muestran otro panorama: “En el despacho privado de Casa Rosada, apenas asumido Lule Menem, se dieron tres reuniones con Spagnuolo en febrero y marzo de 2024. En un momento tan temprano de la gestión, ¿no había otras cosas de las que ocuparse o si había interés por la Agencia de Discapacidad? ¿O había algún negocio que conversar en persona que no se podía hablar por teléfono?”.

Otro dato que expuso Bercovich fue que la relación entre Spagnuolo y Milei no surgió a partir de la llegada al gobierno de Victoria Villarruel, como se había especulado. “Spagnuolo se juntaba con Milei antes de 2021. O sea que Villarruel no lo trajo”, aclaró.

Entonces recordó que Spagnuolo también tuvo un vínculo cercano con otros dirigentes de la política liberal. “Con quien tiene un montón de fotos es con Espert”, detalló, agregando así más aristas a un caso que combina poder, negocios y sospechas de corrupción.

