Ex compañero de Messi en Barcelona eligió entre Boca y River: su insólito razonamiento

El jugador expresó su admiración por el capitán argentino, pero admitió que solo había visto un Superclásico en su vida. De todas maneras, se jugó por un equipo y hasta dio una graciosa explicación.

Pedri coincidió con Messi en el Barcelona entre 2020 y 2021.

Boca y River son conocidos en todo el mundo y su rivalidad trasciende fronteras. Son muchos los futbolistas y exfutbolistas de otros países que han expresado su admiración por los dos clubes y sus hinchadas, pero un excompañero de Lionel Messi en el Barcelona sorprendió al elegir entre ambos con un insólito razonamiento.

Se trata de Pedro González López, más conocido como Pedri. En enero del año pasado, el mediocampista de 22 años visitó el stream de Ibai Llanos y habló de varias cuestiones relacionadas con el fútbol argentino, incluida su admiración por el capitán de la Selección albiceleste.

"Es el mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él. Verlo entrenar era una locura, daba mucho respeto. El primer día que lo vi en el vestuario me quedé como una piedra. Fue al primero que vi", recordó. Messi se fue del Barcelona en agosto de 2021, apenas un año después de que Pedri debutara en Primera.

Ibai aprovechó la charla para hacerle una pregunta que definió como "complicada" y le advirtió que tuviera "un poquito de cuidado" al responder: "¿Boca o River?". "La verdad, me he visto, creo, un Boca-River en mi vida, solo uno", se sinceró el mediocampista. "Y ganó Boca, así que vamos por el ganador", concluyó.

Pedri en Barcelona

Bochini eligió entre Boca y River

Aunque está fuertemente identificado con Independiente, el club de sus amores y en el que hizo toda su carrera, Ricardo Bochini sorprendió al animarse a elegir entre Boca y River. Fue en enero de este año, durante un ping pong con el youtuber Ezzequiel que se filmó en el estadio Libertadores de América.

Consultado sobre cuáles son las tres mejores hinchadas del fútbol argentino, Bochini respondió: "La de Boca, River hoy también, y vamos a poner a Independiente en tercer lugar". También consideró que esos tres equipos son los más grandes a nivel continental, aunque ubicó primero al Rojo.

Para terminar el desafío, Ezzequiel le planteó una pregunta picante: "¿Qué equipo es más grande: Boca o River?". "Es difícil esa, eh", bromeó el exfutbolista, pero se la jugó. "River, vamos a ponerle, porque el fútbol que siempre practicó River es parecido al nuestro", argumentó.

