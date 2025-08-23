23 de agosto de 2025 Inicio
Riquelme reveló el mejor futbolista de River contra el que jugó: "Era una sensación rara"

El Presidente de Boca reconoció al 10 como el mejor rival que enfrentó en los Superclásicos. Quién es.

Por
Declaró que este jugador era el único rival de River que lo intimidaba dentro de la cancha.

Declaró que este jugador era el único rival de River que lo intimidaba dentro de la cancha.

Juan Román Riquelme no tuvo problemas para señalar a quién considera el rival más difícil que enfrentó vistiendo la camiseta de Boca en los Superclásicos. El actual presidente xeneize, que disputó 17 duelos contra River, destacó a un ídolo histórico del club de Núñez y lo definió como un futbolista distinto.

El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.
En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

A lo largo de su carrera, Riquelme siempre se mostró dispuesto a reconocer la calidad de jugadores que defendieron los colores del Millonario. Esa actitud se mantuvo tanto en sus años como futbolista como en su rol posterior de dirigente. Entre todas las figuras con las que compartió cancha, hubo un nombre que para él marcó la diferencia y que todavía hoy recuerda con admiración.

Se trata de Ariel “Burrito” Ortega, a quien Román consideró como el mejor jugador de River que le tocó enfrentar. Con sus gambetas, su estilo imprevisible y su talento natural, el jujeño dejó una marca que incluso al ídolo de Boca le toca reconocer, a pesar de la histórica rivalidad que separa a ambos clubes.

Riquelme Ortega

Los elogios de Riquelme a Ortega

En 2019, cuando preparaba lo que iba a ser su partido despedida, Riquelme ya había confesado que Ortega era el único rival de River que lo intimidaba dentro de la cancha. “Fue el mejor, sin dudas que fue el mejor”, expresó en aquel entonces. Esa valoración volvió a reafirmarla en 2024, en la previa del sorteo de la Copa Sudamericana, cuando volvió a hablar del Burrito con la misma admiración.

“Cuando jugaba él, yo miraba y me olvidaba la camiseta que tenía puesta. Tenía la obligación de sentarme en la tele a ver como jugaba Ortega. Fue el mejor que yo enfrenté del equipo rival, sin dudas”, remarcó.

Ariel Ortega.jpg
El

El "Burrito" es, sin dudas, de los máximos ídolos del millonario.

Román recordó que disfrutaba incluso enfrentándolo: “Yo quería que se la den a él. Después, claro, no quería que nos hiciera un gol, pero sí quería ver cómo gambeteaba, cómo frenaba, cómo enganchaba. Era increíble. Me pasaba algo raro: jugaba en contra y a la vez lo disfrutaba”.

En cuanto a las estadísticas, Riquelme disputó 17 Superclásicos, con 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, además de aportar 4 goles y 6 asistencias. Ortega, por otra parte, jugó 12 clásicos, en los que sumó 1 gol y 5 asistencia.

