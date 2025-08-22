Se conocieron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan River, Vélez, Racing y Estudiantes

La Conmebol anunció oficialmente los horarios y las fechas de los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que cuenta con cuatro presencias argentinas: River, Vélez, Racing y Estudiantes. El fixture de esta instancia cuenta con una particularidad: por primera vez la jugarán ocho campeones de América.
El cruce más atractivo de la copa internacional es el partido entre River Plate y Palmeiras. La ida, que se disputará en el Monumental, se jugará el miércoles 17 de septiembre a partir de las 21.30. Una semana más tarde, chocarán en el Allianz Parque, de San Pablo, Brasil.
El duelo entre argentinos también será uno de las llaves a mirar. Vélez Sársfield y Racing pelearán por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores: el primer encuentro se disputará en Liniers, el martes 16 de septiembre desde las 19, mientras que la llave se cerrará una semana después en Avellaneda.
En tanto, Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores y en el camino chocará contra Flamengo, que viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre. La serie comenzará en Brasil, el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30. La llave se cerrará en La Plata.
Mientras que el último compromiso que no contiene equipos argentinos entre Liga de Quito y Sao Paulo, tendrá inicio en la altura de Ecuador (2.800 metros sobre el nivel del mar) y finalizará en el Estadio Morumbí.
Vélez Sársfield vs. Racing
- Ida: 16/9 - 19:00 (hora Argentina)- José Amalfitani, Liniers
- Vuelta: 23/9 - 19:00 (hora Argentina)- Cilindro de Avellaneda
River Plate vs. Palmeiras
- Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina)- Más Monumental, Núñez
- Vuelta: 24/9 - 21:30 (hora Argentina)- Allianz Parque, São Paulo
Liga de Quito vs. São Paulo
- Ida: 18/9 - 19:00 (hora Argentina) - Rodrigo Paz Delgado, Quito
- Vuelta: 25/9 - 19:00 (hora Argentina) - Morumbi, São Paulo
Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
- Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro
- Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata