Se conocieron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan River, Vélez, Racing y Estudiantes

La Conmebol anunció el fixture de la próxima instancia del certamen internacional, donde por primera vez habrá ocho campeones de América. La agenda de los equipos argentinos.

Por
River y Palmeiras se volverán a enfrentar como en el 2021.

River y Palmeiras se volverán a enfrentar como en el 2021.

La Conmebol anunció oficialmente los horarios y las fechas de los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que cuenta con cuatro presencias argentinas: River, Vélez, Racing y Estudiantes. El fixture de esta instancia cuenta con una particularidad: por primera vez la jugarán ocho campeones de América.

Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.
Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

El cruce más atractivo de la copa internacional es el partido entre River Plate y Palmeiras. La ida, que se disputará en el Monumental, se jugará el miércoles 17 de septiembre a partir de las 21.30. Una semana más tarde, chocarán en el Allianz Parque, de San Pablo, Brasil.

El duelo entre argentinos también será uno de las llaves a mirar. Vélez Sársfield y Racing pelearán por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores: el primer encuentro se disputará en Liniers, el martes 16 de septiembre desde las 19, mientras que la llave se cerrará una semana después en Avellaneda.

En tanto, Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores y en el camino chocará contra Flamengo, que viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre. La serie comenzará en Brasil, el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30. La llave se cerrará en La Plata.

Mientras que el último compromiso que no contiene equipos argentinos entre Liga de Quito y Sao Paulo, tendrá inicio en la altura de Ecuador (2.800 metros sobre el nivel del mar) y finalizará en el Estadio Morumbí.

Los horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez Sársfield vs. Racing

  • Ida: 16/9 - 19:00 (hora Argentina)- José Amalfitani, Liniers
  • Vuelta: 23/9 - 19:00 (hora Argentina)- Cilindro de Avellaneda

River Plate vs. Palmeiras

  • Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina)- Más Monumental, Núñez
  • Vuelta: 24/9 - 21:30 (hora Argentina)- Allianz Parque, São Paulo

Liga de Quito vs. São Paulo

  • Ida: 18/9 - 19:00 (hora Argentina) - Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • Vuelta: 25/9 - 19:00 (hora Argentina) - Morumbi, São Paulo

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

  • Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro
  • Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata
