Se conocieron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan River, Vélez, Racing y Estudiantes La Conmebol anunció el fixture de la próxima instancia del certamen internacional, donde por primera vez habrá ocho campeones de América. La agenda de los equipos argentinos. Por







River y Palmeiras se volverán a enfrentar como en el 2021.

La Conmebol anunció oficialmente los horarios y las fechas de los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que cuenta con cuatro presencias argentinas: River, Vélez, Racing y Estudiantes. El fixture de esta instancia cuenta con una particularidad: por primera vez la jugarán ocho campeones de América.

El cruce más atractivo de la copa internacional es el partido entre River Plate y Palmeiras. La ida, que se disputará en el Monumental, se jugará el miércoles 17 de septiembre a partir de las 21.30. Una semana más tarde, chocarán en el Allianz Parque, de San Pablo, Brasil.

El duelo entre argentinos también será uno de las llaves a mirar. Vélez Sársfield y Racing pelearán por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores: el primer encuentro se disputará en Liniers, el martes 16 de septiembre desde las 19, mientras que la llave se cerrará una semana después en Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1958993479859622133&partner=&hide_thread=false ¡El fixture de los cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/B3HofIJriO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025 En tanto, Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores y en el camino chocará contra Flamengo, que viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre. La serie comenzará en Brasil, el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30. La llave se cerrará en La Plata.

Mientras que el último compromiso que no contiene equipos argentinos entre Liga de Quito y Sao Paulo, tendrá inicio en la altura de Ecuador (2.800 metros sobre el nivel del mar) y finalizará en el Estadio Morumbí.