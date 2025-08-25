Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

En medio de la separación del extécnico de River con Evangelina Anderson tras 17 años de relación, surgieron rumores de un encuentro íntimo cuando el matrimonio estaba en medio de una crisis.

Fátima Florez quedó involucrada en la separación entre el extécnico de River, Martín Demichelis y la modelo, Evangelina Anderson , tras los rumores que aseguraban que la humorista tuvo un encuentro con el exdeportista.

Aseguran que Demichelis tuvo encuentros íntimos con Fátima Florez antes de separarse de Evangelina Anderson

El matrimonio estuvo junto durante 17 años , y son padres de Bastián, Lola y Emma, pero en el último tiempo trascendió la noticia que el exfutbolista le habría sido infiel a la influencer y fue uno de los causantes del divorcio millonario que atravesarán .

Más allá de la versión de Tania Sabrina González Ledesma, una azafata que decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos y confirmar su affair con Demichelis, ahora, el otro nombre que surgió el de la humorista.

Su propio exasesor fue quien confirmó que tuvo un encuentro con Micho hace unos meses, cuando ya circulaban rumores de crisis en la pareja del exfutbolista y la modelo. “No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis ”, disparó.

Sin embargo, ahora, la actriz fue quien rompió el silencio y desmintió el supuesto encuentro. Rápidamente, la propia Fátima llamó por teléfono a la periodista Karina Iavícoli durante el vivo de Infama (América).

“Máquina de mentiras, “No conozco a Demichelis”, “Que muestre las pruebas todo”, fueron las primeras frases que soltó la periodista en relación a la respuesta de la humorista y agregó: “No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. (El exasistente) Va a tener que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo”.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis

Después de días de rumores sobre la separación, la panelista Evangelina Anderson dio su versión sobre la relación con el director técnico Martín Demichelis: "Estoy separada".

A la salida del programa Los 8 escalones, donde participa del jurado, habló con la prensa: "Es un momento complicado. No hay terceros en discordia. Tenemos buen diálogo. 18 años son mucho", subrayó Evangelina.

La periodista Laura Ubfal reveló que Anderson sigue viviendo en un departamento de la familia en el Chateau Libertador, en el barrio de Núñez, el mismo donde reside Wanda Nara con sus hijos. Aseguró que se pusieron de acuerdo y están haciendo los papeles para el divorcio.