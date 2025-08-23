Bochini eligió entre Boca y River y causó sorpresa: "Es difícil" La leyenda de Independiente aclaró que los dos equipos están entre los mejores a nivel sudamericano, pero expresó su preferencia por uno de ellos y también dio sus argumentos. Por







Bochini destacó a las hinchadas de River y Boca. Instagram @bochinioficial

Ricardo Bochini es uno de los grandes nombres del fútbol argentino: era tan talentoso como enganche que hasta Diego Armando Maradona lo tenía como ídolo y referente. Es una leyenda de Independiente, donde conquistó 13 títulos, y ganó el Mundial de México 1986 con la Selección argentina. Aunque está fuertemente identificado con el Rojo, "el Bocha" sorprendió al animarse a elegir entre Boca y River y revolucionó las redes sociales.

Consultado en enero de este año durante un ping pong con el youtuber Ezzequiel que se filmó en el estadio Libertadores de América, Bochini respondió cuáles eran las tres mejores hinchadas argentinas: "La de Boca, River hoy también, y vamos a poner a Independiente en tercer lugar". También consideró que esos tres equipos son los más grandes a nivel continental, aunque ubicó primero al Rojo.

Ricardo Bochini Instagram @bochinioficial Para terminar el desafío, Ezzequiel le planteó una pregunta picante: "¿Qué equipo es más grande: Boca o River?". "Es difícil esa, eh", bromeó el exfutbolista, pero se la jugó. "River, vamos a ponerle, porque el fútbol que siempre practicó River es parecido al nuestro", argumentó.

Los números de Bochini en su carrera Ricardo Bochini hizo toda su carrera en Independiente, desde su debut en Primera el 25 de junio de 1972 hasta que se retiró del fútbol profesional en 1991. Fueron 19 años defendiendo la camiseta del Rojo: jugó 714 partidos, metió 108 goles y, aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que dio más de 200 asistencias.