Lanús – River, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Con algunas modificaciones en el 11 titular por la seguidilla de partidos, el conjunto de Marcelo Gallardo buscará llevarse un buen resultado para seguir teniendo el liderazgo de la zona.

Si Lanús le gana a River, no solo le quitará el liderazgo de la Zona B, sino también el invicto

River viajará al sur de la provincia de Buenos Aires para jugar de visitante ante Lanús , correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, choque tendrá gran condimento, ya que ambos están peleando por los primeros puestos de la Zona B.

Si bien ambos vienen de jugar entre semana por sus compromisos por los torneos internaciones, solo el Millonario hará una serie de cambios respecto al último encuentro, donde ambos lograron el pase a la siguiente instancia.

En ese sentido, Marcelo Gallardo algunas modificaciones respecto al que logró el pase a los cuartos de final a la Copa Libertadores tras superar por penales a Libertad de Paraguay , ya que también sufrió algunas bajas por lesión y para darles descanso.

Para ello, en la zona defensiva el Muñeco podría mandar al banco de suplentes a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Paulo Día z, este último reemplazado en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedaron afuera del 11 inicial para no forzar el desgaste físico.

En ese caso, la última línea podría tener los mismos nombres que jugaron y golearon a Godoy Cruz en el Monumental: Sebastián Boselli o Fabricio Bustos y Milton Casco serán los laterales, mientras que Juan Carlos Portillo y el juvenil, Lautaro Rivero serán la zaga central.

En la mitad del campo de juego, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero. En tanto en la delantera, Miguel Borja conformaría dupla con el juvenil Bautista Dadín.

Por su parte, el Granate es uno de los tres equipos del torneo local que pelea en tres frentes: cuartos de final de Copa Sudamericana y de Copa Argentina y en puestos de clasificación a octavos en el Clausura.

A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, Mauricio Pellegrino tiene pensado jugar con el mismo equipo ya que a priori ya no tiene compromisos entresemana y por eso pondrá lo mejor que tenga a disposición.

Es que, un triunfo no solo lo posicionaría como único líder de la Zona B y le cortaría el invisto a River, sino que también los acomodaría en una muy buena posición de cara a los playoffs del torneo local.

Lanús – River: hora y televisión

Hora: 21.15

21.15 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Lanús – River: probables formaciones