La sentida despedida de Rodrigo De Paul para Nicolás Otamendi: "Como el primer día"

La Selección argentina vivirá una nueva noche emotiva con el adiós del defensor a las Eliminatorias, por lo que el volante compartió un cariñoso mensaje.

Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul comparten una fuerte amistad hace años.

Ecuador y Argentina, ya clasificados, juegan para cumplir.
Sin Messi y con un jugador menos, la Selección pierde 1-0 con Ecuador en Guayaquil

A través de sus historias de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una selfie con Nicolás Otamendi y aprovechó para escribir un sentido mensaje de despedida en la previa a su último partido de Eliminatorias Sudamericanas. Vale recordar que, al igual que con Lionel Messi, el defensor dijo adiós a las presentaciones oficiales en Argentina con el encuentro frente a Venezuela.

Así, el futbolista de Inter Miami CF expresó: "Como el primer día, con algún trofeo más, en el último asiento, con tu mate súper caído y siempre preparados para cada batalla, te amo hermanito". Con estas palabras, enfatizó en la amistad que comparte con el jugador de Benfica, la cual comenzó en la temporada 2014-2015 en Valencia CF.

Rodrigo De Paul historia despedida Nicolás Otamendi
De Paul se despidió de Otamendi en la previa al partido contra Ecuador.

Tras las despedidas de Otamendi y Messi, hay muchas especulaciones sobre quién se quedará con la cinta de capitán de la Selección argentina. Por eso, el público ha coincidido en que, si Nicolás Tagliafico también decide irse, los nombres elegidos deben ser Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo De Paul.

argentina venezuela amistosos
La Selección argentina está en el puesto nº1 del ránking FIFA.

