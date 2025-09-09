La sentida despedida de Rodrigo De Paul para Nicolás Otamendi: "Como el primer día" La Selección argentina vivirá una nueva noche emotiva con el adiós del defensor a las Eliminatorias, por lo que el volante compartió un cariñoso mensaje. Por







Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul comparten una fuerte amistad hace años. Redes sociales

El futbolista Rodrigo De Paul publicó un sentido mensaje de despedida para Nicolás Otamendi en la previa al partido de la Selección argentina frente a Ecuador, lo que marcará el último encuentro por Eliminatorias Sudamericanas para el defensor que portará la cinta de capitán.

A través de sus historias de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una selfie con Nicolás Otamendi y aprovechó para escribir un sentido mensaje de despedida en la previa a su último partido de Eliminatorias Sudamericanas. Vale recordar que, al igual que con Lionel Messi, el defensor dijo adiós a las presentaciones oficiales en Argentina con el encuentro frente a Venezuela.

Así, el futbolista de Inter Miami CF expresó: "Como el primer día, con algún trofeo más, en el último asiento, con tu mate súper caído y siempre preparados para cada batalla, te amo hermanito". Con estas palabras, enfatizó en la amistad que comparte con el jugador de Benfica, la cual comenzó en la temporada 2014-2015 en Valencia CF.

Rodrigo De Paul historia despedida Nicolás Otamendi De Paul se despidió de Otamendi en la previa al partido contra Ecuador. Captura Instagram Tras las despedidas de Otamendi y Messi, hay muchas especulaciones sobre quién se quedará con la cinta de capitán de la Selección argentina. Por eso, el público ha coincidido en que, si Nicolás Tagliafico también decide irse, los nombres elegidos deben ser Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo De Paul.

