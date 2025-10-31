Tras la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni será el nuevo jefe de Gabinete La medida fue confirmada desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente. El vocero presidencial asumirá en el nuevo cargo el próximo lunes. Por







El vocero presidencial será el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno.

Después de que Guillermo Francos le presentara su renuncia al presidente Javier Milei como su jefe de Gabinete, el cargo será asumido por el vocero del Gobierno, Manuel Adorni. El reemplazo fue confirmado mediante un anuncio oficial en la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros", comienza el comunicado en el que se anunció la salida de uno de los funcionarios más importantes del gobierno libertario. Luego, el texto informó que "En su reemplazo, el nuevo jefe de Gabinete será a partir del lunes Manuel Adorni".

Según el comunicado oficial, fue "un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984413898766717310&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/9XohApdrjB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 1, 2025 Adorni había sido electo como legislador porteño el pasado 18 de mayo y debería asumir el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, no asumirá su banca, a pesar de que él mismo aseguró que el cargo "no era testimonial". Ahora, continuará su carrera política como jefe de Gabinete, uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete le agradeció públicamente al presidente Milei por su designación en el cargo y esperó que "Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin".