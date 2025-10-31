31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni será el nuevo jefe de Gabinete

La medida fue confirmada desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente. El vocero presidencial asumirá en el nuevo cargo el próximo lunes.

Por

El vocero presidencial será el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno.

Después de que Guillermo Francos le presentara su renuncia al presidente Javier Milei como su jefe de Gabinete, el cargo será asumido por el vocero del Gobierno, Manuel Adorni. El reemplazo fue confirmado mediante un anuncio oficial en la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente.

Te puede interesar:

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros", comienza el comunicado en el que se anunció la salida de uno de los funcionarios más importantes del gobierno libertario. Luego, el texto informó que "En su reemplazo, el nuevo jefe de Gabinete será a partir del lunes Manuel Adorni".

Según el comunicado oficial, fue "un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984413898766717310&partner=&hide_thread=false

Adorni había sido electo como legislador porteño el pasado 18 de mayo y debería asumir el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, no asumirá su banca, a pesar de que él mismo aseguró que el cargo "no era testimonial". Ahora, continuará su carrera política como jefe de Gabinete, uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete le agradeció públicamente al presidente Milei por su designación en el cargo y esperó que "Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin".

"Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", dijo Adorni mediante un posteo en su cuenta oficial de X.

Con estos cambios en el Gabinete, la hermana del Presidente, Karina Milei, le ganó a Santiago Caputo una de las tantas partidas de la interna libertaria en la disputa de poder dentro del Ejecutivo. "La jefa" vetó el ingreso de Caputo a la Jefatura de Gabinete y logró poner a una de sus personas de mayor confianza: Manuel Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1984426352787738772?t=ir3ULrcqgM3gSWVGp3H3Fw&s=19&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.

Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

Guillermo Francos anunció su renuncia a través de su cuenta de X.

Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete: lo reemplazará Adorni

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

El economista será diputado por la UCR. 

Escrutinio definitivo: Lousteau se quedó con la banca que quería disputarle LLA

La expresidenta compartió un texto para analizar la derrota del peronismo en gran parte del país. 

Los principales conceptos de la carta de Cristina tras las elecciones

Rating Cero

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

últimas noticias

play

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

Hace 11 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre

Hace 37 minutos
Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

Hace 1 hora
La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Hace 1 hora
La expareja de Robles está imputado por instigar al suicidio y amenazas.

Una influencer tucumana se quitó la vida en vivo e imputaron a su exnovio por instigación al suicidio

Hace 1 hora