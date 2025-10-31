Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda Después de dos años de una relación perfil bajo, la actriz y el artista decidieron dar un nuevo paso en su vínculo sentimental.







Redes sociales

La reconocida actriz de Disney Channel, Dove Cameron, y el vocalista de Maneskin, Damiano David, darán un paso más en su relación amorosa y se van a casar tras dos años de relación. Según indicaron los medios internacionales, la propuesta fue en Sidney, Australia, y la respuesta fue positiva.

Las imágenes mostraron a la pareja agarrada de la mano y sonriendo muy feliz mientras circulaban por la calle. El medio TMZ indicó que el casamiento ya es noticia entre los fanáticos, quienes se emocionaron en redes sociales.

La actriz le había comentado un posteo a Damiano: "Se emociona hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa con él en ella". El vínculo entre ellos comenzó en MTV Video Music Awards 2022, pero la conexión real fue el año siguiente.