IR A
IR A

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Después de dos años de una relación perfil bajo, la actriz y el artista decidieron dar un nuevo paso en su vínculo sentimental.

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda
Redes sociales

La reconocida actriz de Disney Channel, Dove Cameron, y el vocalista de Maneskin, Damiano David, darán un paso más en su relación amorosa y se van a casar tras dos años de relación. Según indicaron los medios internacionales, la propuesta fue en Sidney, Australia, y la respuesta fue positiva.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Las imágenes mostraron a la pareja agarrada de la mano y sonriendo muy feliz mientras circulaban por la calle. El medio TMZ indicó que el casamiento ya es noticia entre los fanáticos, quienes se emocionaron en redes sociales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de DOVE (@dovecameron)

La actriz le había comentado un posteo a Damiano: “Se emociona hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa con él en ella”. El vínculo entre ellos comenzó en MTV Video Music Awards 2022, pero la conexión real fue el año siguiente.

En 2020 se había separado de Thomas Doherty y, desde entonces, optó por tener una vida romántica en privado. En una entrevista explicó: “Hay una diferencia de madurez cuando sales con alguien a los 20, porque quieres que todo el mundo conozca tu historia de amor… ahora lo pienso y me digo: ‘¿por qué habría hecho eso?’”.

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

Hace 14 minutos
Una de las camionetas explotó por el impacto y sus ocupantes murieron calcinados.

Choque fatal en Corrientes: identificaron a los 4 fallecidos tras la colisión en la Ruta 12

Hace 39 minutos
play

Bandas narcos se enfrentaron a los tiros en una autopista en la zona norte de Río de Janeiro

Hace 50 minutos
Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó unos quince ataques extrajudiciales contra 16 embarcaciones en el que murieron unas 61 personas.

En medio de las versiones, Trump negó que vayan a atacar objetivos militares en Venezuela

Hace 1 hora
Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Hace 2 horas