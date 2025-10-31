Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

La reconocida actriz de Disney Channel, Dove Cameron, y el vocalista de Maneskin, Damiano David, darán un paso más en su relación amorosa y se van a casar tras dos años de relación. Según indicaron los medios internacionales, la propuesta fue en Sidney, Australia, y la respuesta fue positiva.
Las imágenes mostraron a la pareja agarrada de la mano y sonriendo muy feliz mientras circulaban por la calle. El medio TMZ indicó que el casamiento ya es noticia entre los fanáticos, quienes se emocionaron en redes sociales.
La actriz le había comentado un posteo a Damiano: “Se emociona hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa con él en ella”. El vínculo entre ellos comenzó en MTV Video Music Awards 2022, pero la conexión real fue el año siguiente.
En 2020 se había separado de Thomas Doherty y, desde entonces, optó por tener una vida romántica en privado. En una entrevista explicó: “Hay una diferencia de madurez cuando sales con alguien a los 20, porque quieres que todo el mundo conozca tu historia de amor… ahora lo pienso y me digo: ‘¿por qué habría hecho eso?’”.