Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario de la gestión libertaria confirmó su salida, en tanto en su lugar irá el vocero presidencial. "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador", expresó.

Guillermo Francos anunció su renuncia a través de su cuenta de X.

Guillermo Francos presentó este viernes a la noche su renuncia como jefe de Gabinete en la primera cambio de funcionarios tras la contundente victoria del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas: lo reemplazará el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó.

Guillermo Francos descartó la posibilidad de ocupar otro rol en el Gobierno. 
En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario ratificó su salida en medio de la reunión del presidente Javier Milei, en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri: "Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", anunció Francos.

En el mismo sentido, le dio las gracias al mandatario presidencial: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó. A pesar de negar varias veces su salida del Gobierno, Francos confirmó su renuncia a través de las redes sociales.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, afirmó tras su salida, que coincide con la renuncia de Lisandro Catalán como ministro del Interior.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, expresaron desde la Oficina del Presidente.

