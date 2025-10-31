Esmeralda Mitre aseguró que su padre era un opositor de la dictadura: "En mi casa se resguardaba a gente de Montoneros"

Esmeralda Mitre, la actriz, empresaria e hija de Bartolomé Mitre, histórico director del diario La Nación, contó que su padre era un férreo opositor a la última dictadura militar y que, incluso, colaboró con salvarles la vida a personas que eran perseguidas por las Fuerzas Armadas. "En mi casa, mi familia resguardaba a gente de Montoneros", recordó.
En un extenso diálogo con Nancy Pazos en su programa Inteligencia Artesanal, en C5N, Mitre contó que su padre era liberal con tendencias peronistas y por eso era opositor a la última dictadura militar. "Según me dijo mi madre, papá le contó que estaban dando chicos en adopción y que lo tenía preocupado. Pero él no temía, iba a ir contra ellos -por los militares- como fuera. Son cosas que la gente no sabe", aseguró Mitre.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984439428782215508&partner=&hide_thread=false
"A mi me hizo peronista estar en el poder del macrismo y ver todo lo que sucedía ahí adentro", aseguró la empresaria y heredera en disputa con sus hermanos por la administración de La Nación. "Ser la mujer del ministro de Cultura y, además, yo tenía mucho peso. No era una chica más. Era una persona bastante cráneo y en la política lo sabían", recordó.
Mitre también contó parte del diálogo que tuvo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Me pidió perdón y dijo que admiraba a mi padre, que solo cayó en la bolsa", contó sobre las disputas en torno a Papel Prensa.
Por último, la actriz adelantó sobre su participación en la película "Las putas", dirigida por Demian Alexander, en la que interpreta una trabajadora sexual de lujo que queda embarazada de uno de sus clientes. "Es durísimo porque es algo que pasa", cerró Mitre.