"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La modelo Nicole Neumann contó su angustia y frustración ante sus seguidores debido a un problema escolar con una de sus tres hijas adolescentes: la joven corre el riesgo de quedar libre en su año escolar por haber superado el límite de faltas permitidas.
La conductora hizo "catarsis" por lo que vive con una de las tres hijas, fruto de su matrimonio anterior con el exfutbolista Fabián Cubero, Indiana, Allegra y Sienna. Explicó que la situación se debe a una combinación de factores: "No es fácil".
En el detalle, Nicole explicó que la menor tuvo problemas de salud, o tuvo que asistir a turnos médicos, renovar el pasaporte, y además se tomaron unos días para un viaje. La suma de estas faltas son irreconciliables con la regularidad en la escuela, según advirtió.
En su descargo, la top model habló de lo mal diseñado que están los canales de comunicación entre la institución y las familias, en torno a las chicas, que se tornan imposibles de seguir y responder. En este punto pidió volver al tradicional cuaderno de comunicados: "No me da todo el día para andar atrás de 28 canales de comunicación... prefiero volver al cuaderno de comunicación por escrito con las notas, las saco y me las pego en el espejo", pidió.