Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina" La conductora de Inteligencia Artesanal explicó el contexto en que se dio la renuncia del jefe de Gabinete y su mano derecha, Lisandro Catalán, como consecuencia de la interna de La Libertad Avanza.







La conductora analizó la interna política de LLA tras las renuncias del Gabinete. C5N

La periodista Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos, a la jefatura de Gabinete de Javier Milei, mientras "el Presidente estaba reunido con Macri (Mauricio) en la residencia de Olivos", lanzó.

"Como se venía preanunciando, Francos renunció. Ha sido reemplazado por el vocero presidencial Manuel Adorni, que pasa a ser el nuevo jefe de Gabinete. Ganó Karina y cómo ganó....", advirtió.

La conductora de Inteligencia Artesanal en C5N detalló el contexto en que se dieron las renuncias de Francos, y Lisandro Catalán, como Ministro del interior. "Mientras Macri (Mauricio) estaba reunido con Milei (Javier) y Karina (Milei), acto seguido renuncia Francos", detalló.

En este sentido, advirtió sobre la posición que pasaría a ocupar Santiago Caputo "debajo de Adorni (Manuel)": "Lo que mas quería Santiago Caputo era ser jefe de Gabinete y no se lo dieron... si tenemos en cuenta la interna de LLA está claro que el premio mayor se lo termina llevando Karina con el jefe de Gabinete".