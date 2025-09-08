Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales La cantante tomó a todos por sorpresa luego de dar el primer paso público en su relación amorosa con el futbolista.







De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales y tuvo un sorpresivo primer gesto que rápidamente fue captado por sus fanáticos en la plataforma Instagram, donde La Triple T tiene más de 21 millones de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una fotografía del partido entre la Selección argentina y Venezuela, en la cual se lo pudo observar en medio de un fuerte abrazo con Lionel Messi. Junto con esto, escribió: "No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro".

Y esto fue lo que desencadenó el primer gesto en redes sociales de Tini Stoessel, ya que la cantante decidió darle me gusta y se trata de la primera interacción pública de la pareja desde su reconciliación. Por eso, parece ser evidente que es apenas una cuestión de tiempo para que alguno de los dos comparta imágenes privadas de su relación amorosa.

Tini Stoessel me gusta Rodrigo De Paul Tini le dio like al reciente posteo de De Paul y sorprendió a todos. Captura Instagram Es importante recordar que Tini y De Paul se separaron con motivo de la exposición mediática que tuvo su relación, algo que provocó que la cantante sea objeto de miles de insólitos cuestionamientos. Así, en esta segunda parte de su romance, queda claro que han optado por mantener un perfil bajo para no ser hostigados por la prensa ni las redes sociales.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul La cantante Tini Stoessel decidió ir al nuevo show de Lali Espósito en Vélez Sarsfield junto a Rodrigo De Paul y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de la primera aparición pública de la pareja luego de su esperada reconciliación.