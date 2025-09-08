IR A
Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales

La cantante tomó a todos por sorpresa luego de dar el primer paso público en su relación amorosa con el futbolista.

De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance.

De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una fotografía del partido entre la Selección argentina y Venezuela, en la cual se lo pudo observar en medio de un fuerte abrazo con Lionel Messi. Junto con esto, escribió: "No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro".

Y esto fue lo que desencadenó el primer gesto en redes sociales de Tini Stoessel, ya que la cantante decidió darle me gusta y se trata de la primera interacción pública de la pareja desde su reconciliación. Por eso, parece ser evidente que es apenas una cuestión de tiempo para que alguno de los dos comparta imágenes privadas de su relación amorosa.

Es importante recordar que Tini y De Paul se separaron con motivo de la exposición mediática que tuvo su relación, algo que provocó que la cantante sea objeto de miles de insólitos cuestionamientos. Así, en esta segunda parte de su romance, queda claro que han optado por mantener un perfil bajo para no ser hostigados por la prensa ni las redes sociales.

