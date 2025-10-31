Horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre

Conoce lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 1 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

Sería bueno dedicar menos tiempo a tu vida profesional y más a la familia porque a tu pareja le falta afecto y eso es peligroso. Para las solteras el día será lleno de buenas sorpresas, podrían encontrar una persona que cambiará mucho su vida. Dolores de estómago por la tarde.

El límite entre amistad y amor es estrecho y a veces resulta difícil no mezclar los dos. Este día vas a experimentar esta situación; lo mejor, para un futuro tranquilo, es hacer el desentendido y no caer en la trampita que una persona del sexo opuesto está preparándote.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Entre las varias oportunidades de negocios que se te ofrece, una está fuera de tu alcance actual; tenés que ser realista y seleccionar lo que te permitirá realizar un beneficio sustancial en lo breve. Grandes satisfacciones en tu vida sentimental, la persona querida responde bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aun si tus manías molestan a tu entorno y a tu pareja, no es una razón suficiente para pensar en romper esta relación; haz esfuerzos para cambiar. Te gusta recibir obsequios pero de vez en cuando vos también tenés que regalar algo, no te arruinarás y sería útil.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Quieres tener familia e hijos, sin embargo, temes comprometerte. En tal situación lo mejor es quedarte en la expectativa, toda decisión apurada te llevaría al fracaso. La marcha es un buen esparcimiento para curar tus dolores de espalda y también tu angustia.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu vida sentimental no es tan mala como piensas; sabes que es difícil de encontrar la pareja perfecta, y la que tenés te procura una felicidad que nunca conociste antes, entonces guárdala lo más que puedas. Vigila tu estómago con más seriedad, los excesos de comida te dañan.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un enamoramiento súbito hacia una persona de más edad que vos va a traer dificultades en tu vida sentimental ya bastante complicada. Llega el momento de hacer una pausa, un balance de tus recientes aventuras para decidir si te conviene o no fijarte un objetivo definitivo. Buena suerte en los juegos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Una persona se gusta de tú y vos piensas que es solamente para jugar con tus sentimientos. Te equivocas, su amor es realmente puro y sincero. Si tenés que ausentarte de tu casa, pide a alguien vigilar tu hogar porque los astros indican riesgos de robo. Suerte en los juegos de casino.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu falta de corrección con los demás te perjudicará en tus tareas y en tus amores. Acostúmbrate a sonreír y a hacer sonreír a los que te rodean contando chismes, por ejemplo. En los juegos los astros dicen que la suerte va a volver, sin embargo, no sirve apostar sumas elevadas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Escucha lo que dicen tus amigos en lugar de hablar sin fin, esto les cansa. Un negocio que piensas armar con socios financieros resultará bien si dejas a otros manejar la parte comercial que no te corresponde. Agitación en tu vida sentimental, sé más indulgente.

Acuario

(21 de enero al 19 de febrero)

Toda asistencia en cualquier actividad será beneficiosa, lo que tenés que mirar es el beneficio para vos, el entorno astral es propicio actualmente. Vida amorosa de nuevo placentera gracias a una persona que va a aparecer en tu mirada próximamente. Noticia preocupante de alguien enfermo.

Piscis

(20 de febrero al 20 de marzo)

Parece que la única palabra que te estimulará hoy es dinero. Si esto podía darte ganas para cambiar de trabajo sería maravilloso porque tus gastos superan tus ingresos y no podés seguir así porque te vas directo a la quiebra. En el amor, el día será perfecto para los casados con hijos jóvenes.