Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de octubre

El oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por altibajos cambiarios luego del triunfo electoral del oficialismo. El blue y los financieros cotizan estable.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde se mantuvo estable en primera semana luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Por su parte, en la cotización minorista, la divisa se vende a $1.459; mientras que el mayorista lo ubica a $1.430. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.455, en una cotización similar al MEP y CCL.

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ( $1.490,50 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones .

Dólar Banco Nación hoy

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.470,60.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.440.