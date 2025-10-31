31 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de octubre

El oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por altibajos cambiarios luego del triunfo electoral del oficialismo. El blue y los financieros cotizan estable.

El dólar cotiza estable en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó el lunes, subió el martes y volvió a bajar el miércoles.
Por su parte, en la cotización minorista, la divisa se vende a $1.459; mientras que el mayorista lo ubica a $1.430. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.455, en una cotización similar al MEP y CCL.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ($1.490,50), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.470,60.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.440.

