Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja La ex Bandana se vistió de ángel y brilló en un show junto al grupo A*Teens y al ex Mambrú Germán Tripel.







La artista eligió una estética angelical sobre el escenario. Redes Sociales

Lourdes Fernández se presentó tal como estaba previsto en el teatro Gran Rex y brilló sobre el escenario, tras la dramática semana, con su desaparición y las acusaciones de violencia de género contra su exnovio Leandro García Gómez.

La cantante participó de la función que encabezó el grupo A*Teens, y en la que también estuvo Germán Tripel, ex Mambrú. Apareció con un vestido blanco, largo, de seda, con un par de alas y un tocado blanco con perlas.

Entre el público estaba su papá junto a su esposa, que ella trata como su mamá, según trascendió. Además, después de cantar subió un video en redes sociales donde bromeó con un paso de baile del show.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lowrdez (@lowrdez) Además, aprovechó para invitar a sus seguidores al evento para celebrar los 25 años del grupo, el próximo 23 de noviembre de 2025 en la fiesta L.A.T.M. +35, organizado por el DJ Tommy Muñoz. "Nos vemos el 23 en @latm.35", escribió en Instagram.