San Lorenzo frenó a Riestra y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro En un partido a puro roce, el Ciclón sacó pecho y le ganó a una de las sensaciones del torneo, con un golazo de Alexis Cuello. Así, lo bajó de la punta de la Zona B.







Alexis Cuello grita con alma y vida el único gol del partido.

San Lorenzo venció por 1-0 a Deportivo Riestra, en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con un golazo de Alexis Cuello. El Ciclón le paró el carro al Malevo, la sensación del campeonato, y se llevó un triunfazo de local para acomodarse en la Zona B y afianzarse en puestos de playoffs.

El equipo de Damián Ayude es una oasis en medio de la crisis institucional que vive San Lorenzo. Con mayoría de pibes y una garra que pocos tiene en la Liga Profesional, el Ciclón volvió a demostrar que es un rival difícil de superar y fecha tras fecha es protagonista.

Tras un primer tiempo a puro roce, donde las infracciones y el corte de juego fueron las grandes estrellas, Alexis Cuello y Jonatan Goitía tuvieron la chance de abrir el marcador en los primer 45 minutos. Pero la emoción fuerte iba a llegar en el complemento.

A diez minutos del final, el local encontró el gol tras un contrataque letal. Cuello volvió a aparecer en el área para dominar la pelota como los que saben y, de media vuelta, remató fuerte para vencer al arquero Ignacio Arce y definir el 1-0 para el equipo de Boedo.

San Lorenzo Riestra Nicolás Tripichio domina el balón ante la persecución de Facundo Miño. De esta manera, San Lorenzo se afianzó en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la Tabla, con 46 unidades; mientras que Riestra continúa con 51 y no pudo superar a River y Boca, los últimos que están entrando a la Copa Libertadores.