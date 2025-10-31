El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo" El actor reclamó por Magnolia y Amancio. "Fue una decisión muy drástica", indicó.







Benjamín Vicuña, contra la China Suárez. Redes sociales

En medio de una conciliación mediática con Eugenia La China Suárez, Benjamín Vicuña hizo un desesperado pedido porque hace más de 40 días que no ve a sus hijos, quienes están en constante viaje entre Turquía y en Buenos Aires. “Fue una decisión muy drástica”, indicó.

En el programa PH: Podemos Hablar, de Chile, contó que la mudanza a Estambul fue precipitada y lo dejó sin sus hijos, ya que la China vivía en Argentina: “Fue una decisión muy drástica. Yo no lo decidí, pero lo acepté”.

"Pero no por mí, por mis hijos, voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado. Más que nunca, me gustaría protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí, los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”, agregó.

China Suárez y Benjamín Vicuña La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía. Redes Sociales Pero no dudó en reclamar: “Hay cosas que se conversan, otras que se deciden sin consultar. Yo trato de viajar cuando puedo, de sostener el vínculo desde donde estoy. No siempre se puede hacer todo como uno quiere, pero hay que estar”, señaló.

Sin embargo, no criticó el rol de la China: “Creo que mis hijos merecen estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que deben estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.