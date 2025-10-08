La Selección Sub 20 se clasificó a cuartos del Mundial: cuándo y contra quién jugará El equipo comandado por Diego Placente vapuleó 4-0 a Nigeria por los octavos de final y se metió entre los 8 mejores luego de 14 años. Por







La Selección Sub 20 consiguió meterse entre los 8 mejores. Redes sociales

La Selección argentina ganó, gustó y goleó 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo por los octavos del Mundial Sub 20 Chile 2025, por lo que se clasificó a los cuartos de final y se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Tras la goleada de Argentina a Nigeria, el equipo de Diego Placente deberá verse las caras contra México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, ya que El Tri humilló a los anfitriones por 4-1. Este encuentro se disputará el sábado 11 de octubre a las 20:00 hrs y en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con Colombia o España, quienes llegaron a cuartos tras eliminar a Sudáfrica y Ucrania, respectivamente. Vale recordar que el país centroamericano compartió grupo con los europeos e igualó 2-2, lo que provocó que La Roja quede en la tercera posición de su grupo.

Mundial Sub 20 cuadro Argentina México cuartos Así quedó el cuadro tras el triunfo de Argentina frente a Nigeria. FIFA

Por el momento, la única baja confirmada para Argentina vs. México será Álvaro Montoro, quien salió lesionado y entre lágrimas en el encuentro ante Nigeria. Su reemplazo podría ser otro ex-Vélez Sarsfield: Gianluca Prestianni, quien ingresó en su lugar contra los africanos y podría ser una pieza clave de cara al cruce con El Tri.

