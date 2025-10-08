8 de octubre de 2025 Inicio
La Selección Sub 20 se clasificó a cuartos del Mundial: cuándo y contra quién jugará

El equipo comandado por Diego Placente vapuleó 4-0 a Nigeria por los octavos de final y se metió entre los 8 mejores luego de 14 años.

La Selección Sub 20 consiguió meterse entre los 8 mejores.

La Selección Sub 20 consiguió meterse entre los 8 mejores.

El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.
El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

Tras la goleada de Argentina a Nigeria, el equipo de Diego Placente deberá verse las caras contra México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, ya que El Tri humilló a los anfitriones por 4-1. Este encuentro se disputará el sábado 11 de octubre a las 20:00 hrs y en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con Colombia o España, quienes llegaron a cuartos tras eliminar a Sudáfrica y Ucrania, respectivamente. Vale recordar que el país centroamericano compartió grupo con los europeos e igualó 2-2, lo que provocó que La Roja quede en la tercera posición de su grupo.

Mundial Sub 20 cuadro Argentina México cuartos
Así quedó el cuadro tras el triunfo de Argentina frente a Nigeria.

Por el momento, la única baja confirmada para Argentina vs. México será Álvaro Montoro, quien salió lesionado y entre lágrimas en el encuentro ante Nigeria. Su reemplazo podría ser otro ex-Vélez Sarsfield: Gianluca Prestianni, quien ingresó en su lugar contra los africanos y podría ser una pieza clave de cara al cruce con El Tri.

La Selección argentina ya tiene una baja: Lionel Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

A menos de una semana del doble compromiso que tendrá la Selección argentina, en la próxima fecha FIFA de octubre, donde enfrentará en Estados Unidos a Venezuela y Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni ya tuvo que desafectar a uno de los 28 jugadores de la lista de convocados.

thiago almada colombia
Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.

