Acorralado por los pedidos para removerlo, José Luis Espert pidió licencia en Diputados

El diputado de La Libertad Avanza presentó la solicitud al presidente de la Cámara, Martín Menem, debido a "motivos particulares".

El legislador de La Libertad Avanza José Luis Espert , acorralado por los pedidos de remoción de parte de la oposición en medio del escándalo por presuntos vínculos narco, pidió licencia en la Cámara de Diputados por dos meses por "motivos particulares" .

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año" , expresa la breve misiva dirigida al presidente del cuerpo, Martín Menem.

El libertario viene de una semana de dar pasos al costado : el domingo dio de baja su candidatura a renovar su banca , y al día siguiente renunció a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, desde varios sectores de la oposición, como el peronismo y el radicalismo, apuntan a rechazar el pedido y que Espert sea removido y juzgado .

Fred Machado le apuntó con todo a José Luis Espert: "Merece haber caído por pelotudo y mentiroso"

Luego de que la Corte Suprema confirmara su la extradición a Estados Unidos ante las denuncias por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, el empresario Fred Machado dio una segunda entrevista donde apuntó contra José Luis Espert y se despegó de las acusaciones.

“Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco. Los narcos en serio todo el mundo sabe dónde están y nadie los toca. Acá y en todo el mundo. Mantengo mi inocencia hasta el final”, afirmó Machado en Radio Con Vos.

Según el empresario, la resolución del máximo tribunal no lo sorprendió. “No me sorprende la decisión de la Corte. Es normal que tarde cuatro o cinco años. Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día me hubieran extraditado.” y agregó: “Dicen que yo había robado las rutas del cartel de Sinaloa. En Guatemala y en México los narcos matan a la gente. Esos tipos no juegan"

Machado consideró que el fallo “llegó ahora porque lo de Espert lo puso en foco” y negó haber tenido relación directa con Javier Milei, aunque reconoció haber compartido abogado con el presidente.

espert machado José Luis Espert junto a Fred Machado.

“A Milei no lo conozco. No sé. Francisco Oneto es abogado de mucha gente, no solo de Milei. Yo lo conozco a Roberto Rallin, que es socio de Oneto. Después terminó siendo abogado del presidente.”

Sobre su vínculo con Espert, Machado sostuvo que existió un contrato de asesoría y que el economista recibió dinero por ese trabajo. “Hubo un contrato de asesoría. No me acuerdo el monto, sé que era alto y se pagaba en cuotas. El primer pago se hizo en enero de 2020. El contrato es verdad. Eran 200 mil dólares, no es mucho. Espert iba a contratar más gente. La última vez que hablé con él fue en marzo de 2021.”

También recordó un viaje que realizaron juntos a Miami en 2019. "Ahí hablé con dos o tres empresarios para que aportaran a su campaña, pero no le dieron mucha bola. En ese momento no era muy conocido. Me parecía un tipo con ideas nobles, que encaraba una buena causa como un llanero solitario. Después me mintió. Me negó.”

En cuanto a las acusaciones por narcotráfico, Machado fue tajante: “Córtenla con el narcotráfico. Es todo cuento. Si lees los hechos de la acusación, ves que ninguno de esos aviones eran míos. A mí nunca me agarraron un avión con drogas. Sería muy estúpido poner un avión a mi nombre para transportar droga.”

También se refirió a su situación personal y a su entorno más cercano: "Acá estoy terminando mi vida con mi perro y mi madre. Tengo siete perros. Son preferibles a los humanos. Los voy a extrañar.”