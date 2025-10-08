8 de octubre de 2025 Inicio
Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros

El acuerdo se firmará el jueves en Egipto y establece que en 72 horas el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

Por
Donald Trump.

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, lo que sugiere un primer paso en la búsqueda de poner fin a la guerra en Gaza.

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.
Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!", aseguró el republicano en sus redes sociales.

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", añadió Trump.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Hamás pidió la reconstrucción de Gaza y que los desplazados puedan volver a sus hogares.

Hamás exigió garantías para aceptar el plan de paz propuesto por Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Lula Da Silva / Donald Trump

Lula y Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

Donald Trump afirma que está a días de cerrar la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

La nueva medida se aplicará primero a adolescentes de 17 años.

El gobierno de Trump le ofrece dinero a los niños migrantes que quieran irse de Estados Unidos

Luis Caputo se reúne en Washington con Scott Bessent para poder anunciar el salvataje antes de la apertura de los mercados.

Caputo se reúne con Scott Bessent en Washington para definir detalles del acuerdo con el Tesoro

