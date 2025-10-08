IR A
El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Un lanzamiento taiwanés de este año que está siendo furor en la popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de octubre.

Sinopsis de El corazón de mi niña, la película estreno de Netflix

Tras pasar años en la cárcel por un crimen que no cometió, un padre persigue a la organización criminal que secuestró a su hija pequeña en busca de venganza.

El corazón de mi niña está en el puesto 708 en los Rankings Diarios de Streaming de JustWatch hoy. La película subió 96 puestos en los rankings desde ayer. En Argentina, en este momento es más popular que Amor con preaviso pero menos popular que Babadook.

Tráiler de El corazón de mi niña

Embed - El corazón de mi niña ( Organ child ) 2025 - Trailer Pelicula - Subtitulado Español

Reparto de El corazón de mi niña

La película, disponible en Netflix, es protagonizada por Joseph Chang y Moon Li, y fue estrenada recientemente.

