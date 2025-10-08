Preocupación en Boca y River por el cambio de día y horario del amistoso de la Selección argentina

El conjunto de Lionel Scaloni no jugará en Chicago por el conflicto social que atraviesa la ciudad y derivó en cuestiones organizativas. La Albiceleste jugará el primer encuentro el viernes 10 ante Venezuela en Miami y el segundo se debía disputar el lunes 13.

La Selección argentina comenzará a disputar este fin de semana los primeros dos amistosos que le permitirá a Lionel Scaloni definir la lista definitiva para el Mundial 2026. Sin embargo, esto podría generar una preocupación a los equipos argentinos , que cedieron a sus futbolistas por la postergación del segundo choque.

Argentina jugará el primer encuentro este viernes 10 ante Venezuela en Miami y el segundo se iba a disputar el lunes 13 en Chicago, pero al quedar en el conflicto social siendo el centro de violencia y protestas callejeras , lo que derivó en cuestiones organizativas , se decidió cambiar el día y sede del partido.

“ El segundo partido de la Selección argentina no va a ser en Chicago, sino que va a ser en Miami. Se cambia de sede, se respeta el rival que es contra Puerto Rico y se cambia de fecha: no va a ser el lunes 13, sino el martes 14 por la noche ”, informó el periodista deportivo, Gastón Edul.

De esta manera, el amistoso será en el Chase Stadium, recinto de Inter Miami. Aún resta confirmar el horario, se estima que será entre las 20 y 21, hora argentina.

Argentina - Puerto Rico va a jugarse el martes 14 (se aplaza un día) en Chase Stadium -el estadio de Inter Miami. pic.twitter.com/sAzVdowd43

Esta decisión podría perjudicar a los equipos argentinos, ya que River, Racing y Boca cedieron a sus futbolistas y esto retrasará el regreso de sus jugadores para lo que será la disputa de los partidos del Torneo Clausura.

En el caso del Millonario, cuanta con tres deportistas afectados con la Albiceleste (Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña), el Xeneize dio a Leandro Paredes, mientras que la Academia no podrá contar con el arquero Facundo Cambeses. Todos son clave para sus entrenadores.

Los cinco no estarán disponibles para la 12° fecha del Torneo Clausura y habrá que ver si llegan a tiempo para sumarse a los entrenamientos pensando en lo que será la otra jornada, ya la liga se encuentra en rapara asegurarse un pase a los octavos de final.

El retraso del partido de la Selección, un guiño para Lionel Messi

Messi

Tras confirmarse que el segundo amistoso de la Selección argentina frente a Puerto Rico se aplazó un día, y finalmente se disputará el próximo martes 14 en el Chase Stadium, trae buenas noticias para Lionel Scaloni quien podría contar con la presencia del capitán, Lionel Messi.

Es que el entrenador no solo tendrá un día más para preparar el encuentro, sino que evitará el vuelo de tres horas a Chicago y permanecerán en la ciudad de Miami durante toda la gira amistosa.

Eso haría que podrá tener en cuenta rosarino y termine jugando poco entre ambos encuentros, pero también le servirán para darle rodaje a las recientes incorporaciones y tenerlos en cuenta pensando en el armado de la lista del Mundial 2026.

En la previa de lo que será la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina tiene otros amistosos en carpeta: en noviembre jugará frente a Angola y un rival a confirmar, en la India; en marzo se disputará la Finalissima ante España y otro también a confirmar, mientras que entre el 1 y 9 de junio será ante México y Honduras, en Estados Unidos.