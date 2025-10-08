8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Preocupación en Boca y River por el cambio de día y horario del amistoso de la Selección argentina

El conjunto de Lionel Scaloni no jugará en Chicago por el conflicto social que atraviesa la ciudad y derivó en cuestiones organizativas. La Albiceleste jugará el primer encuentro el viernes 10 ante Venezuela en Miami y el segundo se debía disputar el lunes 13.

Por
La postergación del partido hará que Scaloni pueda contar con Messi.

La postergación del partido hará que Scaloni pueda contar con Messi.

X: Selección

La Selección argentina comenzará a disputar este fin de semana los primeros dos amistosos que le permitirá a Lionel Scaloni definir la lista definitiva para el Mundial 2026. Sin embargo, esto podría generar una preocupación a los equipos argentinos, que cedieron a sus futbolistas por la postergación del segundo choque.

El ganador de esta instancia, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.
Te puede interesar:

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Nigeria por un lugar en cuartos de final

Argentina jugará el primer encuentro este viernes 10 ante Venezuela en Miami y el segundo se iba a disputar el lunes 13 en Chicago, pero al quedar en el conflicto social siendo el centro de violencia y protestas callejeras, lo que derivó en cuestiones organizativas, se decidió cambiar el día y sede del partido.

El segundo partido de la Selección argentina no va a ser en Chicago, sino que va a ser en Miami. Se cambia de sede, se respeta el rival que es contra Puerto Rico y se cambia de fecha: no va a ser el lunes 13, sino el martes 14 por la noche”, informó el periodista deportivo, Gastón Edul.

De esta manera, el amistoso será en el Chase Stadium, recinto de Inter Miami. Aún resta confirmar el horario, se estima que será entre las 20 y 21, hora argentina.

Esta decisión podría perjudicar a los equipos argentinos, ya que River, Racing y Boca cedieron a sus futbolistas y esto retrasará el regreso de sus jugadores para lo que será la disputa de los partidos del Torneo Clausura.

En el caso del Millonario, cuanta con tres deportistas afectados con la Albiceleste (Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña), el Xeneize dio a Leandro Paredes, mientras que la Academia no podrá contar con el arquero Facundo Cambeses. Todos son clave para sus entrenadores.

Los cinco no estarán disponibles para la 12° fecha del Torneo Clausura y habrá que ver si llegan a tiempo para sumarse a los entrenamientos pensando en lo que será la otra jornada, ya la liga se encuentra en rapara asegurarse un pase a los octavos de final.

El retraso del partido de la Selección, un guiño para Lionel Messi

Messi

Tras confirmarse que el segundo amistoso de la Selección argentina frente a Puerto Rico se aplazó un día, y finalmente se disputará el próximo martes 14 en el Chase Stadium, trae buenas noticias para Lionel Scaloni quien podría contar con la presencia del capitán, Lionel Messi.

Es que el entrenador no solo tendrá un día más para preparar el encuentro, sino que evitará el vuelo de tres horas a Chicago y permanecerán en la ciudad de Miami durante toda la gira amistosa.

Eso haría que podrá tener en cuenta rosarino y termine jugando poco entre ambos encuentros, pero también le servirán para darle rodaje a las recientes incorporaciones y tenerlos en cuenta pensando en el armado de la lista del Mundial 2026.

En la previa de lo que será la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina tiene otros amistosos en carpeta: en noviembre jugará frente a Angola y un rival a confirmar, en la India; en marzo se disputará la Finalissima ante España y otro también a confirmar, mientras que entre el 1 y 9 de junio será ante México y Honduras, en Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Carlos Delfino anunció su retiro.

Carlos Delfino anunció su retiro: se apaga la última luz de la Generación Dorada

FIFA confirmó la sanción a Ota.

Se confirmó la sanción a Otamendi tras la expulsión en Eliminatorias: ¿se pierde el debut en el Mundial 2026?

Este jugador tuvo una extensa carrera en la Selección argentina.

Jugó en la Selección argentina y Europa, y hoy es ayudante de un DT en un gigante de Inglaterra

Hoy disfruta del fútbol en la liga santafesina.

De ser promesa a jugar en una liga regional: la historia de un ex convocado por Maradona a la Selección

Mastantuono sorprendió con su rápida adaptación al Real Madrid.

Meteórico crecimiento: este es el nuevo valor de Franco Mastantuono

Rating Cero

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

Pablo Cuello, eliminado del team Miranda.

Se definieron los semifinalistas de La Voz Argentina: polémica por una eliminación

Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix
play

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Hace 9 minutos
Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Hace 16 minutos
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Hace 17 minutos
Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 18 minutos