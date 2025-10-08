Argentina – Nigeria, por el Mundial Sub 20: horario, formaciones y TV Los dirigidos por Diego Placente irán búsqueda del pase a cuartos de final de la Copa del Mundo que se está disputando en Chile. Por







El ganador de esta instancia, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile. Redes sociales

La Selección argentina jugará este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20, en búsqueda de lograr el pase a los cuartos de final y acercarse más a la obtención del título que lo tiene negado hacer 18 años. El ganador de esta instancia, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia con mejor rendimiento que el conjunto nigeriano: cosecharon tres victorias en la fase de grupos, mientras que los africanos terminaron fuera de los primeros dos puestos de su zona, pero clasificaron como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.

Con este resultado, la Albiceleste consiguió posicionarse como uno de los favoritos en la carrera por el título, gracias al gran nivel mostrado por jugadores como Alejo Sarco, uno de los máximos goleadores del torneo con tres tantos, y Maher Carrizo, quién con 11 es el futbolista que más pases clave repartió.

Las Súper Águilas africanas ya son un rival recurrente para Argentina en la Copa del Mundo y la categoría Sub 20 no es esquiva, ya que será el tercer choque entre sí, siendo el más recordado la final del año 2005 en Países Bajos, en la que con dos goles de Lionel Messi la Celeste y Blanca gritó campeón.

Argentina Italia Sub 20

Para el armado del equipo, el entrenador argentino podría hacer algunos cambios respecto al último choque contra Italia: en el fondo tiene la duda de apostar por Santiago Fernández o Valente Pierani, mientras que en la mitad de la cancha Valentino Acuña podría reforzar la mitad de la cancha y reemplazaría a Tobías Andrada. Por su parte, los nigerianos, a pesar de no tener a varias figuras que no fueron liberadas por sus clubes europeos, cuentan con muchos futbolistas de gran capacidad atlética y de una imponente fortaleza física, a tener en cuenta por la Argentina. Selección argentina – Nigeria: hora y televisión Hora: 16.30

16.30 Televisión: D-Sports y Telefe

D-Sports y Telefe Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago) Árbitro: Maurizio Mariani Selección argentina – Nigeria: probables formaciones Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.





Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.