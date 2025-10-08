8 de octubre de 2025 Inicio
Quién es el principal sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo Brondino, de 55 años, fue detenido por resistirse a la autoridad, pero los investigadores no encontraron elementos suficientes para imputarlo, pero está con prisión preventiva por 90 días. “Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, describieron fuentes del caso.

Gustavo Brondino es el único detenido, pero no por el crimen.

Por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años, la Policía detuvo a Gustavo Brondino, de 55 años, quien es uno de los principales apuntados. Sin embargo, no tienen los elementos suficientes y está acusado solo del delito de resistencia a la autoridad.

Femicidio de Daiana Mendieta: la investigación apuntan a que "murió por un disparo de arma de fuego"

Según el informe de la Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido estuvo en contacto con Daiana antes de la desaparición. Sin embargo, como el celular de la víctima no fue hallado, no están las pruebas necesarias para apresar a Pino.

“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido. Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció. Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, indicaron los investigadores.

La fiscal Emilce Reynoso, quien trabajaba junto a Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario, fue quien vinculó a la víctima con el hombre de 55 años, quien vivía solo a un kilómetro de la víctima.

Daiana Mendieta
El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.

A Pino le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. Al momento de la detención, bajo la orden de la jueza de Garantías, Silvina Graciela Cabrera, intentó manipular un arma de fuego y quedó detenido por resistirse ante la autoridad. Tiene prisión preventiva por 90 días.

Daiana había salido el viernes a las 19:45 y estaba en comunicación con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica se subió al Chevrolet Corsa de su familia y se fue, pero a las 20:02 ya perdió señal y no respondió más ni mensajes ni llamados.

El martes fue encontrado el auto de la víctima con las llaves puestas y su cuerpo fue hallado en un aljibe camuflado con ramas, raíces y hojas a 10 metros de profundidad.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, detalló que el asesinato de Daiana Mendieta se investiga como un "femicidio". La joven estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre en Gobernador Mansilla.

Entre los primeros detalles de la investigación por la muerte de la joven, se desprende que "murió por el disparo de un arma de fuego", y que trataron de ocultar el cuerpo de la mujer en un aljibe de una casa abandonada.

"Muchas veces el aljibe es sinónimo de muchos hechos dolosos, en el mundo. Lamentablemente acá se encontró el cuerpo de Daiana", destacó el funcionario.

Gustavo Brondino es el principal sospechoso y único detenido por el asesinato hasta el momento. El hombre trabajaba en un galpón que era propiedad de la familia de la mujer.

En este sentido, Roncaglia aseguró que "hay elementos que lo relacionan con el hecho doloso de la muerte de Daiana. Es una persona mayor, de 55 5años, de Mansilla". Se trata de un hombre que vive en esta localidad y que frecuentaba una casa totalmente deshabitada, donde hallaron el cuerpo sin vida de la joven de 22 años.

Femicidio de Daiana Mendieta: cuál es el vínculo entre el detenido y la joven hallada en Entre Ríos

Hallaron asesinada a la joven desaparecida en Entre Ríos: el cuerpo apareció dentro de un aljibe

La mamá de Lara aseguró que "la engañaron con dólares" y que las tres chicas "son las víctimas"

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Lara Gutiérrez fue torturada y asesinada por sicarios en Varela.

Horror en el triple femicidio: revelan un estremecedor detalle de la autopsia al cuerpo de Lara

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.
Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocó Golden en vivo por primera vez

Marvel tenía planes de desarrollar una serie spin off pero se canceló después del primer episodio: ¿de qué se trataba?

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

La apuesta de Noelia Marzol con su look en negro: vestido con transparencias y un accesorio que se robó las miradas

Pura acción y suspenso: está en Netflix, tiene pocos capítulos y no pasa de moda

La impresionante transformación de Peter Ostrum, protagonista de Willy Wonka y la fábrica de chocolates: así se ve hoy

